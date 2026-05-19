Îmbătrânirea depinde de mediu, nu doar de gene: studiul care arată cum locul în care trăim ne influențează vârsta biologică

Un nou studiu internațional publicat în revista Cell arată că procesul de îmbătrânire umană nu este determinat exclusiv de genetică, ci este influențat semnificativ și de mediul în care trăim, inclusiv de factori precum alimentația, poluarea, stilul de viață și accesul la servicii medicale.

Cercetarea, citată de Science Alert, a analizat 322 de persoane din mai multe regiuni ale lumii și sugerează că acești factori de mediu pot influența modul în care genele se exprimă și, implicit, ritmul de îmbătrânire biologică.

„Nu doar genele contează, ci și locul în care trăim”

„Pentru prima dată am analizat în profunzime oameni din întreaga lume”, a declarat Michael Snyder, genetician la Universitatea Stanford. „Putem vedea ce trăsături sunt legate de etnie și care sunt influențate de geografie”, a explicat acesta.

Studiul a inclus persoane cu origini europene, est-asiatice și sud-asiatice, multe dintre ele trăind în prezent în regiuni diferite față de cele de origine, ceea ce le-a permis cercetătorilor să compare influența geneticii cu cea a mediului.

Cum a fost analizată îmbătrânirea biologică

Oamenii de știință nu au analizat doar ADN-ul participanților, ci și o gamă largă de biomarkeri, inclusiv microbiomul intestinal, metabolismul, proteinele și răspunsul sistemului imunitar.

Rezultatele confirmă că originea genetică rămâne un factor stabil, indiferent de locul în care trăiește o persoană. De exemplu, persoanele de origine sud-asiatică au prezentat un răspuns imunitar mai activ, iar cele de origine est-asiatică au avut tipare diferite ale metabolismului grăsimilor.

Mediul influențează „vârsta biologică”

Unul dintre cele mai importante rezultate ale studiului a fost legat de vârsta biologică — adică vârsta celulelor și a țesuturilor, nu vârsta cronologică.

Cercetătorii au observat că:

persoanele de origine est-asiatică ce trăiesc în afara Asiei prezintă semne de îmbătrânire biologică mai rapidă;

europenii care trăiesc în Europa au un ritm diferit de îmbătrânire față de cei din America de Nord.

Aceste diferențe sunt puse pe seama unei combinații de factori, inclusiv dietă, poluare, stres, stil de viață și modificări ale microbiomului intestinal.

Rolul microbiomului în îmbătrânire

Cercetătorii subliniază că microbiomul intestinal joacă un rol esențial în aceste procese, influențând metabolismul și procesele biologice asociate cu boli cardiovasculare, diabet sau afecțiuni neurodegenerative.

În plus, anumite bacterii intestinale au fost corelate cu modificări ale unor lipide implicate în menținerea telomerelor — structuri asociate direct cu procesul de îmbătrânire.

Fără „ierarhii” între populații

Oamenii de știință avertizează că rezultatele nu înseamnă că o populație „îmbătrânește mai bine” decât alta, ci că medicina modernă trebuie să țină cont atât de moștenirea genetică, cât și de mediul în care trăiește fiecare individ.

„Este evident că locul în care trăim poate influența semnificativ modul în care celulele noastre îmbătrânesc”, au explicat cercetătorii.

Studiul concluzionează că îmbătrânirea este rezultatul unei interacțiuni complexe între genetică și mediu, iar aceste descoperiri ar putea duce în viitor la abordări mai personalizate în medicină, adaptate nu doar la ADN, ci și la stilul de viață și locul în care trăiește fiecare persoană.