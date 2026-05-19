„Nu ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri”. Ciprian Ciucu explică de ce sunt atâtea şantiere în Bucureşti și când ar trebui să fie gata

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat marţi de ce în această perioadă sunt deschise simultan atât de multe şantiere în Bucureşti, precizând că lucrările sunt esenţiale pentru modernizarea infrastructurii şi pentru păstrarea finanţărilor obţinute. Edilul a recunoscut disconfortul creat în special în trafic, însă a subliniat că oraşul nu îşi mai poate permite amânarea marilor investiţii.

„Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare publicată pe Facebook, avertizând că Bucureştiul va traversa câţiva ani de lucrări ample.

Primarul a explicat că decizia de a deschide mai multe şantiere în paralel a fost luată pentru a evita pierderea finanţărilor şi a documentaţiilor deja realizate.

„Proiectele sunt deja foarte întârziate și riscam să pierdem finanțările obținute și toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc”, a precizat edilul.

Potrivit acestuia, Capitala nu a mai beneficiat de lucrări majore de infrastructură de foarte mulţi ani, iar modernizarea trebuie începută cu reţelele esenţiale.

Printre cele mai urgente investiţii se numără modernizarea liniilor de tramvai şi reabilitarea magistralelor de termoficare.

„Rețeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani și și-a depășit de două sau de trei ori durata de viață. Nu mai suportă nici reparații, trebuie înlocuită! În curând riscam ca tramvaiele să meargă direct pe beton, nu pe șine! Avem probleme de siguranță a călătorilor și se strică tramvaiele, ceea ce ne costă și mai mult”, a explicat Ciucu.

În ceea ce priveşte termoficarea, edilul a arătat că noile şantiere, în special cele din Sectorul 4, sunt necesare pentru rezolvarea problemelor recurente privind furnizarea apei calde şi a căldurii în sezonul rece.

De ce nu se lucrează pe șantiere?

Primarul a explicat şi motivele pentru care unele lucrări au stagnat în trecut, susţinând că administraţia locală a fost preluată cu dificultăţi financiare majore şi datorii semnificative către constructori.

„Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat". Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIȚI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii. Am făcut rost de bani, atât în negocierile politice din cadrul coaliției de guvernare, cât și din împrumuturi pe care le-am contractat cu mai multe bănci internaționale de dezvoltare. NU ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generații!”, a afirmat acesta.

Ciucu a oferit şi un exemplu privind deficitul de finanţare: pentru lucrările la liniile de tramvai există fonduri europene de un miliard de lei, însă cofinanţarea necesară se ridică la aproximativ şase miliarde de lei.

Când ar trebui să fie gata lucrările

În privinţa termenelor, primarul a anunţat că o parte dintre şantiere vor fi închise în maximum un an, unele chiar până la finalul acestui an, în timp ce proiectele mai complexe, care presupun lucrări suplimentare la reţelele de utilităţi, ar putea dura până la doi ani.

Edilul a avertizat însă că, pe măsură ce unele şantiere vor fi finalizate, altele noi vor fi deschise.

Potrivit acestuia, Bucureştiul va avea şantiere active timp de cel puţin cinci-şase ani, perioadă în care administraţia locală vizează şi alte proiecte majore, precum regenerarea zonelor centrale, modernizarea parcurilor Parcul Herăstrău şi Parcul Izvor, amenajarea malurilor Dâmbovița, dar şi realizarea unor parcări subterane.

„Am două opțiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii și munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru orașul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect și să îmi asum criticile. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac decât să fiu criticat pentru că nu fac și să băltim în nepăsare”, a transmis primarul, cerând bucureştenilor răbdare şi încredere în planul de modernizare a Capitalei.