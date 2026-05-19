search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri”. Ciprian Ciucu explică de ce sunt atâtea şantiere în Bucureşti și când ar trebui să fie gata

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat marţi de ce în această perioadă sunt deschise simultan atât de multe şantiere în Bucureşti, precizând că lucrările sunt esenţiale pentru modernizarea infrastructurii şi pentru păstrarea finanţărilor obţinute. Edilul a recunoscut disconfortul creat în special în trafic, însă a subliniat că oraşul nu îşi mai poate permite amânarea marilor investiţii.

Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook
Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook

„Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare publicată pe Facebook, avertizând că Bucureştiul va traversa câţiva ani de lucrări ample.

Primarul a explicat că decizia de a deschide mai multe şantiere în paralel a fost luată pentru a evita pierderea finanţărilor şi a documentaţiilor deja realizate.

„Proiectele sunt deja foarte întârziate și riscam să pierdem finanțările obținute și toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc”, a precizat edilul.

Potrivit acestuia, Capitala nu a mai beneficiat de lucrări majore de infrastructură de foarte mulţi ani, iar modernizarea trebuie începută cu reţelele esenţiale.

Printre cele mai urgente investiţii se numără modernizarea liniilor de tramvai şi reabilitarea magistralelor de termoficare.

„Rețeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani și și-a depășit de două sau de trei ori durata de viață. Nu mai suportă nici reparații, trebuie înlocuită! În curând riscam ca tramvaiele să meargă direct pe beton, nu pe șine! Avem probleme de siguranță a călătorilor și se strică tramvaiele, ceea ce ne costă și mai mult”, a explicat Ciucu.

În ceea ce priveşte termoficarea, edilul a arătat că noile şantiere, în special cele din Sectorul 4, sunt necesare pentru rezolvarea problemelor recurente privind furnizarea apei calde şi a căldurii în sezonul rece.

Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook
Imaginea 1/2: Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook
Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook
Primarul a explicat decizia de a deschide mai multe şantiere. FOTO: Facebook

De ce nu se lucrează pe șantiere?

Primarul a explicat şi motivele pentru care unele lucrări au stagnat în trecut, susţinând că administraţia locală a fost preluată cu dificultăţi financiare majore şi datorii semnificative către constructori.

Chisage ESS intră oficial pe piața din România: baterii de 16 kWh compatibile cu orice invertor, stoc permanent în București

„Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat". Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIȚI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii. Am făcut rost de bani, atât în negocierile politice din cadrul coaliției de guvernare, cât și din împrumuturi pe care le-am contractat cu mai multe bănci internaționale de dezvoltare. NU ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generații!”, a afirmat acesta.

Ciucu a oferit şi un exemplu privind deficitul de finanţare: pentru lucrările la liniile de tramvai există fonduri europene de un miliard de lei, însă cofinanţarea necesară se ridică la aproximativ şase miliarde de lei.

Când ar trebui să fie gata lucrările

În privinţa termenelor, primarul a anunţat că o parte dintre şantiere vor fi închise în maximum un an, unele chiar până la finalul acestui an, în timp ce proiectele mai complexe, care presupun lucrări suplimentare la reţelele de utilităţi, ar putea dura până la doi ani.

Edilul a avertizat însă că, pe măsură ce unele şantiere vor fi finalizate, altele noi vor fi deschise.

Potrivit acestuia, Bucureştiul va avea şantiere active timp de cel puţin cinci-şase ani, perioadă în care administraţia locală vizează şi alte proiecte majore, precum regenerarea zonelor centrale, modernizarea parcurilor Parcul Herăstrău şi Parcul Izvor, amenajarea malurilor Dâmbovița, dar şi realizarea unor parcări subterane.

„Am două opțiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii și munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru orașul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect și să îmi asum criticile. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac decât să fiu criticat pentru că nu fac și să băltim în nepăsare”, a transmis primarul, cerând bucureştenilor răbdare şi încredere în planul de modernizare a Capitalei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
gandul.ro
image
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
mediafax.ro
image
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
fanatik.ro
image
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie ce risc e ca o dronă străină să ajungă mai aproape de București și ce face Armata ca asta să nu se întâmple
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
Triplă sărbătoare și pelerinaj religios pe 21 mai în Dealul Patriarhiei. De ce nu se mai ține la Catedrala Națională
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
observatornews.ro
image
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum alegi corect liceul dacă nu ai medie foarte mare la Evaluarea Națională 2026
playtech.ro
image
Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de ani
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Când va începe să scadă inflația în România. Anunțul lui Mugur Isărescu: „Ne dorim acest lucru”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Decizia ANCOM care vizează 1,7 milioane de gospodării din România! Digi România, desemnată oficial
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?