Cine e pilotul român care a doborât drona deviată de ruși în Estonia. Ministrul Radu Miruță propune decorarea lui

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit marţi identitatea pilotului român care a doborât o dronă intrată în spaţiul aerian al Estoniei, în timpul unei misiuni NATO de poliţie aeriană.

Este vorba despre căpitan-comandorul Pavelescu Costel-Alexandru, aflat în misiune în Lituania la bordul unui avion de vânătoare F-16 Fighting Falcon al detaşamentului românesc „Carpathian Vipers”.

În semn de apreciere pentru reuşita sa, ministrul a anunţat că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa I.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reuşit”, a transmis Radu Miruță într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrului, pilotul a reuşit să identifice, să angajeze şi să neutralizeze ţinta, o dronă care pătrunsese în spaţiul aerian estonian.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a precizat ministrul.

Radu Miruță a povestit că l-a cunoscut pe pilot la baza aeriană Baza 86 Aeriană Fetești, unde i-a remarcat determinarea profesională.

Potrivit acestuia, succesul militarului român a fost apreciat la nivelul aliaţilor NATO, iar ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a transmis felicitări României.

Incidentul a avut loc deasupra lacului Võrtsjärv, unde drona a fost doborâtă, iar resturile acesteia au căzut în apropierea localităţii Kablakula.

Ministerul Apărării Naţionale a precizat că, marți, în jurul orei 11:00, două aeronave F-16 ale detaşamentului românesc au fost ridicate de la sol de către Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate NATO din Uedem, în urma unei alerte de poliţie aeriană.

„Piloţii au identificat ţinta şi au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare şi minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a transmis MApN.

Operaţiunea a fost executată de la baza aeriană din Baza Aeriană Šiauliai, unde detaşamentul românesc participă la misiunile NATO de protejare a spaţiului aerian al statelor baltice. Potrivit informațiilor publicate de DefenseRomania, aeronava românească a angajat ținta cu o rachetă aer-aer, și nu cu tunul de bord.