Două turiste din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Operațiunea de salvare dificilă: risc de scurgeri de gaz și moloz instabil

Două turiste din România, în vârstă de 25 și 26 de ani, și un bărbat de 48 de ani cu dublă cetățenie bulgaro-germană sunt date dispărute după prăbușirea unei clădiri istorice în orașul german Görlitz, în urma unei presupuse explozii de gaz.

Incidentul s-a produs luni seara, când un imobil situat pe strada James-von-Moltke, cfolosit inclusiv pentru cazare turistică, s-a prăbușit complet. Poliția ia în calcul varianta unei acumulări de gaz care ar fi provocat deflagrația. În momentul producerii exploziei, în clădire se aflau mai multe persoane, însă trei dintre ele nu au mai fost găsite până în prezent, potrivit presei internaționale.

Două turiste din România, printre dispăruți

Autoritățile au confirmat că „persoanele dispărute sunt două femei din România, în vârstă de 25 și 26 de ani, și un bărbat de 48 de ani cu cetățenie bulgaro-germană”. În zonă au fost evacuate preventiv 54 de persoane din clădirile învecinate, fără a fi raportate alte victime.

Echipele de salvare intervin în condiții extrem de dificile, din cauza instabilității molozului și a riscului continuu de scurgeri de gaz. Inițial, salvatorii au încercat localizarea victimelor cu ajutorul câinilor special antrenați, însă fără rezultat.

Ulterior, operațiunea a continuat cu îndepărtarea manuală a dărâmăturilor, bucată cu bucată, fiind folosit și un excavator. Zona rămâne complet izolată, iar intervenția se desfășoară sub supraveghere strictă.

În sprijinul pompierilor germani au fost mobilizate și echipe de intervenție din Polonia, fiind utilizate camere cu termoviziune și câini de căutare-salvare.

Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu, a transmis un mesaj oficial privind operațiunea de salvare. „După o noapte lungă și provocatoare, operațiunea continuă în forță asupra casei de pe strada James-von-Moltke, care ar fi fost prăbușită de o explozie de gaz. În această dimineață am informat mass-media despre situația actuală. Trei persoane lipsesc în prezent. Căutarea lor are prioritate absolută și va continua intens, între timp și cu sprijinul forțelor de salvare poloneze”, a transmis edilul.

Acesta a anunțat că vor fi folosite camere cu imagini termice și câini de salvare.

„Din cauza instabilității grămezii de resturi și scurgerilor de gaze în curs, forțele de salvare avansează doar treptat și trebuie să care pietre individuale cu mâna. Locul accidentului este încă închis. Vă rog să continuați să vă faceți treaba fără împiedicare și să nu speculați. Gândurile noastre sunt la persoanele dispărute și la cei dragi lor. Un mare mulțumesc celor 140 de echipaje de intervenție ale pompierilor profesioniști, pompierilor voluntari”, a transmis edilul.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii exploziei. Ipoteza principală rămâne o acumulare de gaz, însă experții nu exclud alte scenarii.

Operațiunile de căutare continuă, iar salvatorii speră să găsească supraviețuitori sub dărâmături, în condiții extrem de dificile.

Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, cu o populație de 57.000 de locuitori.