Prețurile la carburanți cresc, dar Consiliul Concurenței nu vede nereguli. „Singurul risc este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur”

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, afirmă că instituția pe care o conduce nu a identificat până acum dovezi privind înțelegeri între companiile petroliere, în ciuda creșterii constante a prețurilor la pompă. Oficialul a explicat la Digi24 că evoluțiile sunt determinate de contextul global, nu de practici anticoncurențiale pe piața locală.



„Nu am depistat înțelegeri sau comportamente coordonate între companiile din România. Monitorizăm permanent piața și, dacă apar indicii, vom interveni”, a declarat Chirițoiu pentru sursa citată.

Potrivit președintelui Consiliului Concurențe, o parte dintre companiile care comercializează carburanți în România dispun de propriile resurse de petrol, ceea ce a contribuit la temperarea creșterilor de preț.

„Faptul că au petrolul lor i-a ajutat să nu transfere integral majorările internaționale în prețul final. Prețurile au crescut, este adevărat, dar au crescut din cauza crizei internaționale. În alte state europene creșterile au fost chiar mai mari”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

„Singurul risc de a rămâne fără produse este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur”

Bogdan Chirițoiu a atras atenția și asupra unui posibil dezechilibru regional: dacă România ar avea prețuri mult mai mici decât țările vecine, comercianții ar putea prefera să exporte carburanți, ceea ce ar putea duce la deficit pe piața internă:

„Singurul risc de a rămâne fără produse este dacă avem prețuri mai mici decât țările din jur. Dacă diferența ar fi foarte mare, de exemplu față de Germania, toată lumea ar vinde acolo și am rămâne fără combustibil”