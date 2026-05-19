Orașul care plătește șoferii să renunțe la mașini: 1.250 de euro pentru un an fără autoturism. Suma este sub formă de vouchere

Un oraș universitar din Europa a lansat un program prin care șoferii pot primi până la 1.250 de euro dacă renunță la mașina personală timp de un an, într-o inițiativă menită să reducă traficul auto, poluarea și să elibereze spațiul public din zonele urbane aglomerate.

Orașul universitar german Marburg a lansat un program inedit prin care le oferă cetățenilor până la 1.250 de euro dacă își lasă mașina în parcare sau o radiază pentru cel puțin un an. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a traficului auto și de reorganizare a spațiului urban.

Suma nu este plătită în bani lichizi, ci sub forma unui pachet de vouchere care pot fi folosite în mod flexibil. Autoritățile locale încearcă astfel să încurajeze atât transportul alternativ, cât și consumul în economia locală, scrie Blic.

Vouchere pentru transport, car-sharing și cumpărături

Participanții la program pot primi: până la 600 de euro pentru transport public, inclusiv abonamentul anual „Deutschland-Ticket”, până la 800 de euro pentru servicii de car-sharing, până la 400 de euro sub formă de vouchere utilizabile în magazine, restaurante și servicii din Marburg.

Primăria susține că obiectivul nu este doar reducerea poluării, ci și eliberarea spațiului public ocupat de autoturisme.

Primarul Thomas Spies atrage atenția că, în medie, o mașină este utilizată doar o oră pe zi, în timp ce ocupă constant spațiu public valoros. Un singur vehicul parcat consumă între 12 și 15 metri pătrați, iar întreținerea infrastructurii de parcare generează costuri semnificative pentru oraș.

Prin reducerea numărului de mașini, autoritățile speră să extindă zonele verzi, să dezvolte piste de biciclete și să îmbunătățească rețelele de mobilitate alternativă.

Inițiativa face parte din proiectul „MoVe35”, care își propune să reducă la jumătate traficul auto până în 2035.

Un model testat și în alte orașe

Marburg nu este un caz izolat. În Frankfurt pe Main, autoritățile oferă abonamente gratuite de transport în valoare de 588 de euro celor care renunță la mașină. În unele cazuri, două treimi dintre participanți au renunțat definitiv la autoturism.

Heidelberg acordă subvenții de până la 500 de euro pentru biciclete sau abonamente de transport, în timp ce Darmstadt a abandonat un program similar din lipsă de fonduri.