Ministerul Finanțelor a transmis Guvernului analiza prețurilor la carburanți. Nazare: „Ne îngrijorează situația”

Analiza Ministerului Finanțelor privind prețurile la carburanți a fost transmisă la Guvern iar în următoarele zile ar putea fi luată o decizie de către Executiv, a declarat, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la un eveniment de specialitate.

„Într-adevăr, sunt creşteri spectaculoase. Ne îngrijorează situaţia. Mai ales în privinţa faptului că stocurile pe care le au producătorii şi distribuitorii la dispoziţie astăzi sunt stocuri achiziţionate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteţi, toate agenţiile şi toate instituţiile care au în atribuţii monitorizarea şi controlul acestei situaţii într-un context de criză pe piaţa combustibilului trebuie să acţioneze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanţelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privinţă şi partea acestei decizii suntem şi noi, Ministerul Finanţelor”, a explicat Nazare, potrivit Agerpres.

El a precizat că majorarea prețului a avut loc imediat după începerea războiului deşi stocurile la dispoziție la acel moment nu au fost influențate de această decizie fiind achiziţionate în trecut.

„Am văzut o creştere a preţului care s-a suprapus cu momentul iniţierii războiului din Orientul Mijlociu. Imediat. E clar că stocurile la dispoziţie la momentul începerii războiului nu au fost influenţate de această decizie. Sunt stocuri achiziţionate în trecut. Ştiu că premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu companiile din domeniu. Ştiu că şi Ministrul Energiei a fost foarte activ, a discutat cu companiile. Consiliul Concurenţei, ANAF, ANPC trebuie să acţioneze şi cred că în următoarele zile, pe baza analizelor, se va lua o decizie în sensul monitorizării mult mai stricte a preţurilor”, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnalişti despre evoluţia preţurilor la combustibili.

El a precizat că Ministerul de Finanţe nu a făcut doar o analiză, ci a acţionat.

„Schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat. Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 de bani, astfel încât preţul mărit să nu fie transferat imediat şi acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanţelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context. Pentru a continua, pentru a declara situaţia de criză în zona energiei, pentru monitorizarea preţurilor, pentru o monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiţi operatori economici, Guvernul trebuie să ia nişte măsuri care sunt statuate în Ordonanţa 84 din 2022”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat în ce măsură tensiunile politice afectează posibilitatea de a lua aceste măsuri, el a afirmat că „trebuie să fim foarte atenți pentru că nu orice măsură pe care o luăm este o măsură care să aducă rezultate imediate, să se vadă imediat în preț sau să stabilizeze prețurile”.