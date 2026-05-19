Părinții tinerei ucise în Bihor îl acuză pe fermier de adăpostirea criminalului: „Ne asigura pe toți că e om corect, liniştit”

Părinții Alesiei, fata de 18 ani ucisă la o fermă din Bihor, susțin că vina nu se oprește la bărbatul care a omorât-o pe fiica lor cu sânge rece și că responsabil este și fermierul în gospodăria căruia criminalul a trăit și muncit un an. Fermierul fusese și el, la rândul său, condamnat în 2006.

Ovidiu Korponai, fermierul în gospodăria căruia criminalul Bóné József-Zsolt a trăit aproape un an, a fost condamnat şi el, în 2006, la 6 ani de detenţie pentru o tâlhărie în grup, iar în 2022, după ce prima pedeapsă i-a fost ştearsă ca urmare a reabilitării, s-a ales cu o amendă penală pentru că a bătut un localnic băut care s-a nimerit în faţa casei sale, scrie presa locală.

De atunci, bărbatul s-a înscris în PSD, ajungând preşedintele organizaţiei locale Tămăşeu, poziţie din care a fost ales şi consilier în 2024, inclusiv cu sprijinul tatălui Alisiei, vicepreşedinte al PSD Tămăşeu, însă acum oamenii din comunitate îl consideră la fel de responsabil pentru uciderea Alesiei.

Vina vine și din urma faptului că, în timp ce Bóné ispăşea din 2008 o condamnare de 20 de ani pentru uciderea unui bătrân cu toporul, Korponai îi ducea pachete la închisoare și a fost prezent la toate termenele de judecată, garantând în fața judecătorilor că îi va oferi casă și loc de muncă. El și-a respectat promisiunea, iar în aprilie 2025, când Judecătoria Satu Mare a decis să-i dea drumul cu 2 ani înainte de termen, fermierul i-a dat criminalului de lucru și cazare.

Alte crime, legate de ferma unde a fost ucisă Alesia

„Ne asigura pe toți că e om corect, liniştit”, povestește tatăl Alisiei.

Problemele au apărut rapid, iar în vara anului trecut, o altă practicantă de la fermă, de doar 15 ani, a ajuns în atenția lui Bóné.

„L-am prins că o săruta. Când m-a văzut, s-a tras imediat”, povestește tatăl fetei, Mezei János. Revoltat, l-a amenințat: „I-am zis că bag furca în el dacă nu lasă fata în pace”.

Bărbatul a ales, însă, să nu îl reclame la poliție pe Bóné, alegând în schimb să își țină copilul departe de fermă. Atât el, cât şi alţi săteni au început să vorbească despre lucrurile care îi neliniștiseră în privința lui Bóné abia după uciderea Alisiei, spune primarul comunei Tămășeu, Matyi Miklós, care îl cunoaște pe criminal din 2008.

După moartea Alesiei, revolta sătenilor a devenit atât de mare, încă edilul l-a avertizat pe fermier să nu meargă la înmormântare, deoarece se temea că se va ajunge la linșaj.

Potrivit sătenilor, Alesia nu este prima persoană a cărei moarte e asociată de localnici cu ferma consilierului local. Alte două victime au fost ciobani, proveniți din medii vulnerabile și dispuși să muncească doar pentru hrană și adăpost. Primul, un bărbat de vreo 50 de ani, cunoscut ca având probleme cu alcoolul, a fost găsit mort pe câmp. Al doilea, un tânăr de 18 ani, s-a spânzurat în casă, familia punând gestul pe seama presiunilor pe care le-ar fi făcut fermierul, la care băiatul ar fi avut datorii, mai notează presa locală.

Cum se apără fermierul

Korponai a respins, însă, acuzațiile aduse și a susținut că l-a angajat pe Bóné ca îngrijitor doar ca „să facă un bine”.

„Sunt credincios şi am vrut să ajut un om care părea că s-a îndreptat”, afirmă Korponai, care l-a reîntâlnit pe criminalul cu care a copilărit când făcea vizite în Penitenciar, prin intermediul unei asociații creștine. „După atâţia ani de închisoare, omul nu avea nicio abatere, niciun raport. Am crezut că s-a îndreptat”.

Bărbatul insistă că Alisia nu fusese repartizată să lucreze cu Bóné şi nici nu ar fi avut cum să intre în contact cu ciobanul care de câteva săptămâni era imobilizat după o operație la picior.

„Ea a ieșit pe câmp cu o ciobăniță și cu caprele, nu cu criminalul. Nu știu cum a ajuns el acolo. Pe mine m-a sunat diriginta Alisiei, cu care ar fi trebuit să intre în apel video. Mi-a zis că nu răspunde la telefon. Mă întorceam din Salonta şi am mers direct acolo, s-o caut. Am ajuns cu 30 de secunde înaintea mamei fetei. Eu am chemat băieții cu drona, am ajutat la găsirea fetei. Nu sunt vinovat pentru ce i s-a întâmplat”, se apără bărbatul.

Până în prezent, anchetatorii nu au dat niciun detaliu despre stadiul cercetărilor în privinţa fermierului. Bóné a declarat, la rândul său, că n-a premeditat omorul, ci l-a comis „din gelozie”, pretinzând că Alisia i-ar fi fost iubită o perioadă și că l-ar fi respins.

Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită moartă, cu răni în zona gâtului, lângă ferma unde își desfășura stagiul de practică. Medicii legiști au stabilit că tânăra nu a fost abuzată sexual de criminal. În ziua crimei, când tânăra l-a avertizat că le va spune părinților despre hărțuire, s-a înfuriat și a ajuns la crimă.