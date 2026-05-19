search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Părinții tinerei ucise în Bihor îl acuză pe fermier de adăpostirea criminalului: „Ne asigura pe toți că e om corect, liniştit”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Părinții Alesiei, fata de 18 ani ucisă la o fermă din Bihor, susțin că vina nu se oprește la bărbatul care a omorât-o pe fiica lor cu sânge rece și că responsabil este și fermierul în gospodăria căruia criminalul a trăit și muncit un an. Fermierul fusese și el, la rândul său, condamnat în 2006. 

Alesia a fost ucisă cu sânge rece la ferma la care făcea practică FOTO Facebook / Renata Incze
Alesia a fost ucisă cu sânge rece la ferma la care făcea practică FOTO Facebook / Renata Incze

Ovidiu Korponai, fermierul în gospodăria căruia criminalul Bóné József-Zsolt a trăit aproape un an, a fost condamnat şi el, în 2006, la 6 ani de detenţie pentru o tâlhărie în grup, iar în 2022, după ce prima pedeapsă i-a fost ştearsă ca urmare a reabilitării, s-a ales cu o amendă penală pentru că a bătut un localnic băut care s-a nimerit în faţa casei sale, scrie presa locală.

De atunci, bărbatul s-a înscris în PSD, ajungând preşedintele organizaţiei locale Tămăşeu, poziţie din care a fost ales şi consilier în 2024, inclusiv cu sprijinul tatălui Alisiei, vicepreşedinte al PSD Tămăşeu, însă acum oamenii din comunitate îl consideră la fel de responsabil pentru uciderea Alesiei.

Vina vine și din urma faptului că, în timp ce Bóné ispăşea din 2008 o condamnare de 20 de ani pentru uciderea unui bătrân cu toporul, Korponai îi ducea pachete la închisoare și a fost prezent la toate termenele de judecată, garantând în fața judecătorilor că îi va oferi casă și loc de muncă. El și-a respectat promisiunea, iar în aprilie 2025, când Judecătoria Satu Mare a decis să-i dea drumul cu 2 ani înainte de termen, fermierul i-a dat criminalului de lucru și cazare.

Alte crime, legate de ferma unde a fost ucisă Alesia

„Ne asigura pe toți că e om corect, liniştit”, povestește tatăl Alisiei.

Problemele au apărut rapid, iar în vara anului trecut, o altă practicantă de la fermă, de doar 15 ani, a ajuns în atenția lui Bóné.

„L-am prins că o săruta. Când m-a văzut, s-a tras imediat”, povestește tatăl fetei, Mezei János. Revoltat, l-a amenințat: „I-am zis că bag furca în el dacă nu lasă fata în pace”.

Bărbatul a ales, însă, să nu îl reclame la poliție pe Bóné, alegând în schimb să își țină copilul departe de fermă. Atât el, cât şi alţi săteni au început să vorbească despre lucrurile care îi neliniștiseră în privința lui Bóné abia după uciderea Alisiei, spune primarul comunei Tămășeu, Matyi Miklós, care îl cunoaște pe criminal din 2008.

Bărbatul de 39 de ani, acuzat de uciderea tinerei de 18 ani la ferma din jud Bihor FOTO ebihoreanul
Bărbatul de 39 de ani, acuzat de uciderea tinerei de 18 ani la ferma din jud Bihor FOTO ebihoreanul
Criminalul din Bihor și-a recunoscut fapta: „Cum ai omorât? Cu cuțitul”. Imagini spectaculoase de la prinderea bărbatului

După moartea Alesiei, revolta sătenilor a devenit atât de mare, încă edilul l-a avertizat pe fermier să nu meargă la înmormântare, deoarece se temea că se va ajunge la linșaj.

Potrivit sătenilor, Alesia nu este prima persoană a cărei moarte e asociată de localnici cu ferma consilierului local. Alte două victime au fost ciobani, proveniți din medii vulnerabile și dispuși să muncească doar pentru hrană și adăpost. Primul, un bărbat de vreo 50 de ani, cunoscut ca având probleme cu alcoolul, a fost găsit mort pe câmp. Al doilea, un tânăr de 18 ani, s-a spânzurat în casă, familia punând gestul pe seama presiunilor pe care le-ar fi făcut fermierul, la care băiatul ar fi avut datorii, mai notează presa locală.

Cum se apără fermierul

Korponai a respins, însă, acuzațiile aduse și a susținut că l-a angajat pe Bóné ca îngrijitor doar ca „să facă un bine”.

„Sunt credincios şi am vrut să ajut un om care părea că s-a îndreptat”, afirmă Korponai, care l-a reîntâlnit pe criminalul cu care a copilărit când făcea vizite în Penitenciar, prin intermediul unei asociații creștine. „După atâţia ani de închisoare, omul nu avea nicio abatere, niciun raport. Am crezut că s-a îndreptat”.

Bărbatul insistă că Alisia nu fusese repartizată să lucreze cu Bóné şi nici nu ar fi avut cum să intre în contact cu ciobanul care de câteva săptămâni era imobilizat după o operație la picior.

„Ea a ieșit pe câmp cu o ciobăniță și cu caprele, nu cu criminalul. Nu știu cum a ajuns el acolo. Pe mine m-a sunat diriginta Alisiei, cu care ar fi trebuit să intre în apel video. Mi-a zis că nu răspunde la telefon. Mă întorceam din Salonta şi am mers direct acolo, s-o caut. Am ajuns cu 30 de secunde înaintea mamei fetei. Eu am chemat băieții cu drona, am ajutat la găsirea fetei. Nu sunt vinovat pentru ce i s-a întâmplat”, se apără bărbatul.

Până în prezent, anchetatorii nu au dat niciun detaliu despre stadiul cercetărilor în privinţa fermierului. Bóné a declarat, la rândul său, că n-a premeditat omorul, ci l-a comis „din gelozie”, pretinzând că Alisia i-ar fi fost iubită o perioadă și că l-ar fi respins.

Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită moartă, cu răni în zona gâtului, lângă ferma unde își desfășura stagiul de practică. Medicii legiști au stabilit că tânăra nu a fost abuzată sexual de criminal. În ziua crimei, când tânăra l-a avertizat că le va spune părinților despre hărțuire, s-a înfuriat și a ajuns la crimă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
gandul.ro
image
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
mediafax.ro
image
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
fanatik.ro
image
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dezvăluie ce risc e ca o dronă străină să ajungă mai aproape de București și ce face Armata ca asta să nu se întâmple
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
Triplă sărbătoare și pelerinaj religios pe 21 mai în Dealul Patriarhiei. De ce nu se mai ține la Catedrala Națională
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
observatornews.ro
image
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum alegi corect liceul dacă nu ai medie foarte mare la Evaluarea Națională 2026
playtech.ro
image
Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de ani
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Când va începe să scadă inflația în România. Anunțul lui Mugur Isărescu: „Ne dorim acest lucru”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Decizia ANCOM care vizează 1,7 milioane de gospodării din România! Digi România, desemnată oficial
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?