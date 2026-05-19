Războiul din Iran paralizează una dintre cele mai bogate națiuni din lume. Peste 60% din veniturile statului provin din gaze și industriile conexe

Timp de decenii, Qatar și-a construit prosperitatea pe exporturile de gaze naturale lichefiate, transformându-se dintr-un mic stat din Golf într-una dintre cele mai bogate țări din lume. Astăzi însă, conflictul regional și blocarea Strâmtorii Hormuz pun sub presiune modelul economic care a stat la baza acestei dezvoltări.

În februarie, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz — ruta prin care Qatarul își exportă aproape toate gazele naturale — a fost întrerupt. De atunci, livrările de gaze au fost aproape complet blocate.

Pentru Qatar, unde peste 60% din veniturile statului provin din gaze și industriile conexe, impactul este major.

Orașul industrial Ras Laffan, centrul producției de gaze naturale al țării, și-a redus activitatea după atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului. Autoritățile și companiile energetice au raportat pagube la infrastructura critică și o reducere estimată la 17% a capacității de producție.

La portul Hamad, unul dintre principalele centre logistice ale țării, activitatea s-a redus considerabil. În Doha, hotelurile și zonele comerciale sunt mai puțin aglomerate, iar numărul turiștilor străini a scăzut puternic.

Economia Qatarului s-a dezvoltat rapid după anii 1990, când statul a investit masiv în exploatarea North Field, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Prin transformarea gazului în formă lichefiată, Qatarul a reușit să exporte energie către Asia și Europa fără a depinde de conducte regionale.

Prima livrare majoră de gaze naturale lichefiate către Japonia a avut loc în 1996. În următorii ani, capacitatea de producție a crescut accelerat, iar Qatarul a devenit una dintre cele mai bogate economii din lume raportat la populație.

Veniturile din energie au finanțat proiecte de infrastructură de amploare: rețele de metrou, orașe noi precum Lusail, investiții globale și organizarea 2022 FIFA World Cup.

Înainte de actualul conflict, Qatarul pregătea o nouă extindere majoră a producției de gaze, cu obiectivul de a ajunge la 126 de milioane de tone anual până în 2027.

Războiul a schimbat rapid perspectivele economice

Spre deosebire de vecinii săi, precum Saudi Arabia sau United Arab Emirates, Qatarul nu dispune de rute alternative pentru exporturile energetice care să evite Strâmtoarea Ormuz.

Compania energetică de stat QatarEnergy a anunțat că întâmpină dificultăți în respectarea contractelor internaționale, iar analiștii estimează pierderi de miliarde de dolari de la începutul blocadei maritime.

Fondul Monetar Internațional estimează că economia Qatarului s-ar putea contracta cu 8,6% în acest an, înaintea unei eventuale reveniri în 2027.

Conflictul afectează și eforturile Qatarului de a-și diversifica economia dincolo de sectorul energetic.

În ultimii ani, Doha a încercat să atragă investiții străine, turiști și companii internaționale, promovând țara drept un centru regional pentru afaceri, sport și turism de lux.

De la începutul războiului, mai multe guverne occidentale au emis avertismente de călătorie pentru regiune, iar numeroase companii multinaționale și-au redus temporar prezența în Qatar.

La Souq Waqif, piața tradițională din Doha, comercianții spun că numărul vizitatorilor străini a scăzut considerabil. În Lusail, unele atracții turistice funcționează aproape fără public.

Qatarul se confruntă cu dificultăți logistice majore

În același timp, Qatarul se confruntă cu dificultăți logistice majore. Aproximativ 90% din alimentele consumate în țară sunt importate, iar blocajele maritime au forțat autoritățile să redirecționeze transporturile prin rute aeriene sau prin Arabia Saudită.

Guvernul qatarez a introdus subvenții pentru a limita creșterea prețurilor la produse importate, iar inflația a rămas relativ controlată.

În ciuda dificultăților, agențiile internaționale de rating consideră că Qatarul dispune încă de rezerve financiare suficiente pentru a susține salariile și serviciile publice pe termen mediu.

Totuși, economiștii avertizează că prelungirea blocadei maritime și a conflictului regional ar putea afecta simultan atât industria energetică, cât și planurile Qatarului pentru o economie post-petrol și post-gaze.