search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

PSD îl acuză pe Bolojan de trafic de influență: firma de avocatură care a oferit consultanță Guvernului ar fi reprezentat și o companie militară germană

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Partidul Social Democrat lansează acuzații grave la adresa premierului demis, Ilie Bolojan, pe care îl acuză de trafic de influență la nivel înalt în gestionarea fondurilor din programul european SAFE, destinate înzestrării Armatei Române. Social-democrații susțin că în biroul fostului prim-ministru ar fi fost negociată o înțelegere secretă între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare.

Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

PSD cere explicații publice privind modul în care a fost selectată firma de avocatură care a oferit consultanță Executivului în acest dosar, invocând un posibil conflict major de interese. Potrivit social-democraților, aceeași firmă ar fi reprezentat în trecut și compania germană implicată în negocieri, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la interesele apărate în cadrul discuțiilor.

„Ilie Bolojan are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice. Așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, se arată în comunicatul PSD, transmis marți, 19 mai.

Totodată, partidul reclamă o posibilă breșă de securitate generată de numirea fostului deputat și candidat PNL Cristian Băcanu în funcția de consilier onorific al vicepremierului demis Oana Gheorghiu. PSD susține că acesta ar fi fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocieri, ceea ce ar fi creat un conflict de interese și ar fi permis accesul la informații guvernamentale sensibile.

Social-democrații solicită intervenția autorităților competente pentru verificarea acuzațiilor și clarificarea modului în care au fost purtate negocierile privind fondurile din cadrul programului SAFE.

„PSD consideră că Programul SAFE are o importanță majoră pentru consolidarea capacității de apărare a României, ceea ce impune intervenția urgentă a tuturor autorităților competente în acest caz, pentru apărarea intereselor statului român și ale contribuabililor români”, conform sursei citate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
DEZASTRU în iulie! Isărescu anunță inflație-RECORD: Cu cât vor crește prețurile
gandul.ro
image
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
mediafax.ro
image
Pleacă MM Stoica după ce Gigi Becali a pus antrenor român la FCSB? Managerul roș-albaștrilor a rupt tăcerea: „Eu ce să le fac?”
fanatik.ro
image
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
observatornews.ro
image
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Bulgaria include Eurovision 2027 în bugetul țării după succesul uriaș al Darei. Cât au cheltuit alte state pentru concurs
playtech.ro
image
Cine e milionarul din România care a coborât pe gazon să sărbătorească titlul cu jucătorii Universității Craiova: ”Mândru că sunt oltean”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Cum încearcă Andreea Ibacka să depășească perioada divorțului de Cabral. A împărtășit totul cu fanii săi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Rusia anunță trei zile de exerciții nucleare alături de Belarus! Zeci de mii de soldați mobilizați
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
click.ro
image
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tom Cruise, Pamela Anderson foto Profimedia jpg
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?