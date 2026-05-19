PSD îl acuză pe Bolojan de trafic de influență: firma de avocatură care a oferit consultanță Guvernului ar fi reprezentat și o companie militară germană

Partidul Social Democrat lansează acuzații grave la adresa premierului demis, Ilie Bolojan, pe care îl acuză de trafic de influență la nivel înalt în gestionarea fondurilor din programul european SAFE, destinate înzestrării Armatei Române. Social-democrații susțin că în biroul fostului prim-ministru ar fi fost negociată o înțelegere secretă între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare.

PSD cere explicații publice privind modul în care a fost selectată firma de avocatură care a oferit consultanță Executivului în acest dosar, invocând un posibil conflict major de interese. Potrivit social-democraților, aceeași firmă ar fi reprezentat în trecut și compania germană implicată în negocieri, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la interesele apărate în cadrul discuțiilor.

„Ilie Bolojan are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanță Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte spețe juridice. Așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, se arată în comunicatul PSD, transmis marți, 19 mai.

Totodată, partidul reclamă o posibilă breșă de securitate generată de numirea fostului deputat și candidat PNL Cristian Băcanu în funcția de consilier onorific al vicepremierului demis Oana Gheorghiu. PSD susține că acesta ar fi fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocieri, ceea ce ar fi creat un conflict de interese și ar fi permis accesul la informații guvernamentale sensibile.

Social-democrații solicită intervenția autorităților competente pentru verificarea acuzațiilor și clarificarea modului în care au fost purtate negocierile privind fondurile din cadrul programului SAFE.

„PSD consideră că Programul SAFE are o importanță majoră pentru consolidarea capacității de apărare a României, ceea ce impune intervenția urgentă a tuturor autorităților competente în acest caz, pentru apărarea intereselor statului român și ale contribuabililor români”, conform sursei citate.