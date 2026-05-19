Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță

Un șofer belgian a primit în urmă cu mai mulți ani un proces-verbal în care se preciza că a fost prins circulând cu viteza de 696 km/h într-o localitate aflată aproape de granița cu Franța. Amenda primită era de 6.597 de euro.

Potrivit Racing.nl, cazul a avut loc în localitatea Quiévrain. Procesul-verbal a stârnit imediat suspiciuni, deoarece un Opel Astra obișnuit nu este capabil, din punct de vedere tehnic, să atingă asemenea viteze.

Cu toate acestea, a durat ani întregi până când autoritățile belgiene au admis că s-a produs o eroare.

Șoferul a contestat amenda încă de la început, susținând că măsurătoarea nu poate fi corectă și invocând limitele tehnice ale mașinii sale. Între timp, poliția belgiană a recunoscut oficial că aparatul radar a înregistrat eronat viteza.

În realitate, șoferul circula cu aproximativ 70 km/h pe un drum unde limita era de 50 km/h. Asta înseamnă că depășise viteza legală, însă doar cu 20 km/h. Așadar, amenda inițială de peste 6.500 de euro a fost anulată.

Șoferul va primi însă o nouă amendă, recalculată pentru abaterea reală. Valoarea exactă a acesteia nu a fost făcută publică, dar este de așteptat să fie mult mai mică.

Până acum, autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat scuze șoferului.

Cazul a stârnit și discuții despre responsabilitatea autorităților. Criticii consideră inacceptabil faptul că au fost necesari peste opt ani pentru corectarea unei erori atât de evidente. De asemenea, nu este clar cine va suporta costurile juridice și problemele administrative prin care șoferul a trecut în toți acești ani.

În 2021, un alt șofer, aflat la volanul unui Ford, a primit o amendă pentru o viteză apropiată de 700 km/h. Experții spun că defecțiunile tehnice sau problemele software pot provoca uneori rezultate absurde.