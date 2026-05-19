Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost decorată cu Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii desfășurate în plenul Parlamentului European. Discursul ei a fost, însă, întrerupt de fostul deputat PSD Cristian Rizea.

„Dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de trei decenii, moldovenii și-au construit viitorul european - depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul - și au votat pentru Europa iar și iar, în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul”, a declarat lidera de la Chișinău, potrivit tv8.md.

În timp ce președinta Republicii Moldova era aplaudată de oficialii europeni, Cristian Rizea a început să huiduie și a fost nevoie ca paza să îl scoată din plen.

Amintim că fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) din Republica Moldova, persoană indezirabilă pe teritoriul republicii pe un termen de 15 ani. El a fost extrădat către România în aprilie 2023, după ce fugise în Moldova înainte de pronunțarea sentinței.

Maia Sandu, distinsă cu Ordinul European de Merit

Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Această distincție este oferită în premieră pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană, democrație și promovarea valorilor europene, notează presa de peste Prut.

Laureații primesc, în cadrul decernării, o insignă, o panglică și un certificat semnat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a anunțat oficial numele câștigătorilor pe 10 martie, în plenul instituției de la Strasbourg.

Printre cei distinși se numără și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fostul cancelar german Angela Merkel, fostul președinte polonez Lech Wałęsa.