search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European, întrerupt de Cristian Rizea. Președinta R. Moldova a fost decorată cu Ordinul European de Merit

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost decorată cu Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii desfășurate în plenul Parlamentului European. Discursul ei a fost, însă, întrerupt de fostul deputat PSD Cristian Rizea.

Sursa Facebook / Newsmaker

„Dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de trei decenii, moldovenii și-au construit viitorul european - depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul - și au votat pentru Europa iar și iar, în pofida amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul”, a declarat lidera de la Chișinău, potrivit tv8.md.

În timp ce președinta Republicii Moldova era aplaudată de oficialii europeni, Cristian Rizea a început să huiduie și a fost nevoie ca paza să îl scoată din plen.

Amintim că fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) din Republica Moldova, persoană indezirabilă pe teritoriul republicii pe un termen de 15 ani. El a fost extrădat către România în aprilie 2023, după ce fugise în Moldova înainte de pronunțarea sentinței.

Maia Sandu, distinsă cu Ordinul European de Merit

Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Această distincție este oferită în premieră pentru a recompensa persoanele care au avut cele mai importante contribuții la integrarea europeană, democrație și promovarea valorilor europene, notează presa de peste Prut.

Laureații primesc, în cadrul decernării, o insignă, o panglică și un certificat semnat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a anunțat oficial numele câștigătorilor pe 10 martie, în plenul instituției de la Strasbourg.

Printre cei distinși se numără și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fostul cancelar german Angela Merkel, fostul președinte polonez Lech Wałęsa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
gandul.ro
image
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
mediafax.ro
image
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre comparaţia cu fostul antrenor: „Este zero pentru mine!”
fanatik.ro
image
Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Testul care îți pune la încercare atenția și IQ-ul. Găsește litera „N” inversată în doar 13 secunde
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Maia Sandu, reacţie dură după scandalul de la Eurovision: "Nu trebuie să permitem aşa ceva"
observatornews.ro
image
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum declari veniturile făcute pe OLX. Pași de urmat pentru a nu fi sancționat de ANAF
playtech.ro
image
Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: “Am început din ultima ligă portugheză! Drumul e mai important ca trofeele”. Care sunt jucătorii de top pe care i-a antrenat
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Decizia ANCOM care vizează 1,7 milioane de gospodării din România! Digi România, desemnată oficial
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
click.ro
image
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?