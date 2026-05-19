Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina

Video Imagini cu primirea fastuoasă a lui Putin în China: urale pe aeroport. Ce vrea liderul rus să obțină de la Xi Jinping

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns marți la Beijing pentru o vizită oficială de stat în China, la invitația liderului chinez Xi Jinping.

Primire fastuoasă pe aeroport
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns marți la Beijing.

Vizita are loc în perioada 19-20 mai și reprezintă cea de-a 25-a deplasare a lui Vladimir Putin în China, potrivit Ministerului chinez de Externe.

Primirea lui Vladimir Putin a fost un adevărat eveniment, sute de persoane fluturând steagul rus și scandând în aer, în timp ce Putin era primit de oficialii chinezi.

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri urmează să poarte discuții privind relațiile bilaterale, cooperarea în diverse domenii, dar și teme internaționale și regionale de interes comun, conform China Daily.

Anul acesta marchează două momente importante în relația dintre cele două state: 30 de ani de la stabilirea parteneriatului strategic de coordonare dintre China și Rusia și 25 de ani de la semnarea Tratatului chino-rus de bună vecinătate și cooperare prietenoasă.

Autoritățile chineze susțin că această vizită oferă o nouă oportunitate pentru consolidarea relațiilor dintre cele două puteri. „Cele două părți vor profita de această ocazie pentru a continua aprofundarea și consolidarea relațiilor dintre China și Rusia, cu scopul de a aduce mai multă stabilitate și energie pozitivă în lume”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Miza vizitei lui Vladimir Putin în China: ce vrea liderul rus să obțină în discuțiile de la Beijing

Astfel, principalul obiectiv al vizitei este consolidarea relațiilor cu liderul chinez Xi Jinping și obținerea unor angajamente concrete în domenii esențiale precum energia, comerțul și cooperarea geopolitică.

Vizita liderului de la Kremlin vine la scurt timp după deplasarea oficială în China a președintelui american Donald Trump, context în care Moscova încearcă să își reafirme statutul de partener strategic privilegiat al Beijingului.

Analiștii internaționali susțin că Vladimir Putin urmărește trei obiective majore în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping: consolidarea sprijinului diplomatic al Chinei în contextul războiului din Ucraina, accelerarea cooperării energetice și extinderea relațiilor comerciale.

Planul UE prin care firmele vor fi obligate să schimbe rețeaua de furnizori ca să evite China

Sprijin geopolitic în contextul războiului din Ucraina

Experții consideră că momentul ales pentru vizită nu este întâmplător. Ed Price, cercetător senior la Universitatea din New York, a declarat pentru CNBC că deplasarea lui Putin reprezintă un mesaj strategic adresat Washingtonului.

Potrivit acestuia, liderul rus dorește să transmită că, indiferent de apropierea diplomatică dintre SUA și China, relația Moscovei cu Beijingul rămâne una privilegiată.

Analiștii mai spun că Putin caută o reconfirmare a sprijinului diplomatic chinez în privința conflictului din Ucraina, chiar dacă Beijingul continuă să susțină oficial o poziție neutră.

Totuși, au apărut recent informații sensibile privind o posibilă nemulțumire a lui Xi Jinping față de invazia rusă. Potrivit unor relatări publicate de Financial Times, liderul chinez i-ar fi spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” în cele din urmă decizia de a invada Ucraina.

Ministerul chinez de Externe a negat însă informația, calificând-o drept „ficțiune pură”.

Gazoductul „Power of Siberia 2”, miza energetică principală

Unul dintre cele mai importante subiecte ale vizitei este proiectul gazoductului „Power of Siberia 2”, care ar urma să dubleze exporturile de gaze naturale rusești către China prin Mongolia.

Pentru Rusia, proiectul este vital, după pierderea pieței europene în urma sancțiunilor internaționale impuse după invadarea Ucrainei.

Serghei Guriev, decan al London Business School, a explicat că Moscova are nevoie urgentă de aprobarea Beijingului pentru acest proiect.

În schimb, China nu pare să se grăbească să ofere undă verde, având în prezent surse diversificate de aprovizionare energetică și rezerve considerabile.

„Beijingul nu este disperat. China își poate permite să aștepte”, susțin analiștii.

Rusia caută extinderea relațiilor comerciale

Un alt obiectiv major al vizitei îl reprezintă aprofundarea relațiilor comerciale.

În ultimii ani, schimburile comerciale dintre cele două state s-au dublat, pe fondul reorientării economice a Rusiei dinspre Uniunea Europeană către Asia.

Analiștii subliniază că Rusia depinde tot mai mult de China pentru tehnologie, bunuri de consum și echipamente industriale, în contextul izolării economice provocate de sancțiunile occidentale.

„China este acum cel mai important partener comercial al Rusiei”, spun experții.

Într-un mesaj transmis înaintea vizitei, Vladimir Putin a descris întâlnirile la nivel înalt dintre cele două state drept „o parte importantă și integrantă a eforturilor comune de a valorifica potențialul nelimitat al relațiilor ruso-chineze”.

