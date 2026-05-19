„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe cine propune ca înlocuitor

În urma atacurilor ucrainenilor de la Moscova, propagandiștii Z ruși au început să discute deschis despre înlocuirea lui Putin, în contextul impasului de pe front.

Canalul de Telegram „A șasea zi | ROMAN ROMANOV”, cu peste 30.000 de abonați, a scris că Putin „nu a ieșit niciodată în fața poporului” după cel mai mare atac al Ucrainei asupra Moscovei și se teme să fie alături de ruși în timpul unui război pe care el însuși l-a inițiat.

Propagandistul scrie că Putin nu mai este capabil să-și îndeplinească atribuțiile și nu știe cum să pună capăt războiului cu Ucraina și, prin urmare, trebuie înlocuit. Personajul numit drept succesor al său este birocratul Serghei Kirienko.

„Poate că ar trebui să ne întrebăm în sfârșit: de ce avem nevoie de un președinte căruia îi este frică să fie alături de poporul său într-un război pe care chiar el l-a început? Nu știe cum să-l câștige, cum să-i pună capăt, cum să iasă din el și pur și simplu așteaptă momentul potrivit în speranța că totul se va rezolva de la sine? Lui Putin îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri, motiv pentru care nu vizitează Belgorodul, Kursk, Tuapse sau Krimsk”.

„Putin se teme chiar și să se întâlnească cu propriii miniștri și diplomați fără prezența ofițerilor FSO. Putin se teme să meargă în Piața Roșie de 9 mai fără garanții de securitate din partea lui Trump”, se arată în postare.

Urmează o concluzie politică simplă: dacă Putin „se teme de orice”, atunci ar trebui să-și lase poziția celor care nu se tem de „provocările istorice”.

Aceasta este o schimbare semnificativă în rândul propagandiștilor Z pro-război. Anterior, canalele Z cereau Kremlinului să adopte o poziție fermă față de Ucraina. Acum, unele dintre ele vorbesc despre propria slăbiciune a lui Putin și discută cine i-ar putea lua locul, notează Dialog

Pentru Kremlin, acest lucru este mai periculos decât criticile obișnuite, deoarece apelurile la răsturnare vin din tabăra pro-război.

Serghei Kirienko este un influent politician rus, deținând în prezent funcția de prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, fiind considerat o veritabilă „eminență cenușie” sau „cardinalul negru” al Kremlinului. El coordonează o mare parte din politica internă a Rusiei, eforturile de război și propagandă din Ucraina, dar și strategiile de război hibrid în spațiul post-sovietic, inclusiv gestionarea campaniilor de influență din Republica Moldova.