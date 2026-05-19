Cum a doborât pilotul român drona deviată de ruși în Estonia. Cât costă racheta folosită la neutralizare

Un avion de luptă F-16 Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Române a doborât, în premieră, o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian al Estoniei, în timpul unei misiuni NATO de Poliție Aeriană desfășurate în statele baltice.

Potrivit informațiilor publicate de DefenseRomania, aeronava românească a angajat ținta cu o rachetă aer-aer, și nu cu tunul de bord.

Incidentul reprezintă una dintre cele mai importante misiuni operative executate până acum de piloții români în cadrul operațiunilor NATO de protejare a flancului estic. Drona ar fi pătruns fără autorizație în spațiul aerian estonian, iar aeronava românească aflată în serviciul de Poliție Aeriană a fost trimisă pentru interceptare.

Potrivit sursei citate, drona nu a fost neutralizată cu tunul avionului, ci cu o rachetă aer-aer, ceea ce arată nivelul de risc și procedurile aplicate într-o astfel de misiune. România dispune în prezent de mai multe tipuri de rachete moderne pentru avioanele sale F-16, achiziționate din Statele Unite pentru întărirea capacităților de apărare aeriană.

Printre acestea se numără rachetele AIM-9X Sidewinder Block II, ghidate în infraroșu și folosite pentru lupte aeriene apropiate, dar și AIM-120 AMRAAM, rachete cu rază medie și lungă de acțiune, de tip „fire and forget”, capabile să lovească ținte aflate dincolo de raza vizuală a pilotului. Costul unei singure rachete poate varia de la aproximativ 380.000 de dolari până la peste un milion de dolari, în funcție de model și tehnologie.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat public și numele pilotului român implicat în misiune. Este vorba despre căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, care urmează să fie decorat pentru intervenția sa.

Drona, detectată de radarele estoniene

Misiunea are loc într-un context de tensiuni sporite în regiunea baltică și de intensificare a activităților militare rusești în apropierea spațiului aerian NATO. România participă periodic la misiunile de Poliție Aeriană ale Alianței Nord-Atlantice, trimițând avioane și personal militar pentru apărarea spațiului aerian al statelor membre de pe flancul estic.

Potrivit relatărilor preliminare, aparatul a fost detectat de radarele estoniene după ce a pătruns în spațiul aerian național, determinând activarea unei alerte aeriene în mai multe regiuni din sudul țării.

Drona ar fi deviat de la traiectorie în urma unor posibile interferențe electronice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tîhîi, a declarat că Rusia continuă să redirecționeze drone ucrainene către statele baltice prin utilizarea sistemelor de război electronic.

„Moscova face acest lucru intenționat, concomitent cu intensificarea propagandei. Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri din statele baltice pentru astfel de incidente neintenționate”, a afirmat acesta, potrivit Pravda.

Potrivit ministrului apărării, Hanno Pevkur, radarele estoniene au detectat aparatul după ce acesta a intrat în spațiul aerian național. Drona a fost interceptată și doborâtă deasupra lacului Võrtsjärv, iar zona exactă a căderii resturilor este în curs de identificare, cel mai probabil pe uscat, scrie presa din Estonia.

Pevkur a declarat că avioanele F-16 românești au doborât drona între Võrtsjärve și Põltsamaa, iar aceasta a căzut într-o zonă mlăștinoasă.

„Le mulțumesc partenerilor noștri români, ale căror avioane de vânătoare au decolat, și Letoniei, cu care am făcut schimb de informații. Există încă o amenințare aeriană în Letonia, vom avea grijă să nu mai existe o amenințare aeriană astăzi. Nu se poate evita ca propaganda rusă să nu înceapă să exploateze această situație în propriile interese. Am confirmat cu ministrul ucrainean al Apărării că doar aliații noștri au permisiunea de a folosi spațiul nostru aerian, Ucraina nu a cerut-o”, a spus ministrul Hanno Pevkur.

Comandantul Forțelor Aeriene, generalul de brigadă Riivo Valge, a declarat că drona a apărut pe radar în jurul orei 12:00. „Am urmărit această dronă cu mijloace proprii și aliate”, a remarcat el. Valge a adăugat că a fost efectuată o identificare vizuală înainte de împușcături. Drona a fost lovită de prima rachetă, a menționat el.

Resturi ale dronei au fost descoperite în zona Kablaküla, la circa 30 de metri de locuințe.

Autoritățile locale au precizat că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, însă la fața locului au fost trimise echipe de genişti și structuri de intervenție pentru securizarea zonei.

Forțele de Apărare Estoniene au transmis un mesaj de alertă marți, la ora 12:00, cu privire la o posibilă amenințare aeriană în sudul Estoniei. „Dacă vedeți o dronă, stați departe și sunați la 112. Informații suplimentare la kriis.ee și 1247”, au transmis autoritățile în mesajul de alertă.