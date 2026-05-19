O avocată din Iași a cerut 10.000 de euro despăgubire pentru o recenzie negativă pe Google dată de un client. Ce au decis magistrații

O avocată din Iași a cerut în instanță 10.000 de euro despăgubiri și ștergerea unei recenzii negative de o stea postate pe Google de fiul unei foste cliente, susținând că i-a afectat imaginea și activitatea profesională.

În acțiunea înaintată Tribunalului, avocata L.L. a arătat că încheiase cu F.B.A. un contract de asistență juridică într-un dosar în care mama acestuia figura ca pârâtă, scrie Ziarul de Iași.

Invocase în întâmpinare prescripția dreptului la acțiune, dar excepția fusese respinsă de instanță, iar femeia pierduse procesul. Ulterior, după ce începuse executarea silită, femeia apelase la alt avocat pentru a o reprezenta. După ce F.B.A. primise hotărârea judecătorească, îi scrisese avocatei, acuzând-o că nu adusese nicio probă în apărarea mamei sale.

După o discuție telefonică între avocată și F.B.A., acesta postase o recenzie pe pagina ei de Google. Îi acordase o singură stea, din cinci posibile, și adăugase un comentariu pe care L.L. îl considera denigrator. Fiind publică, recenzia îi aducea prejudicii de imagine, făcându-i pe potențialii clienți să apeleze la alt avocat.

L.L. a arătat că pe pagina sa fuseseră postate 84 de recenzii. Cele mai multe erau favorabile, nota paginii pe ansamblu fiind de 4,8.

Avocata i-a cerut bărbatului să șteargă recenzia negativă și să plătească despăgubiri, însă acesta a refuzat, susținând că și-a exprimat doar nemulțumirea față de serviciile primite. În comentariul postat online, el a acuzat-o că nu i-a răspuns la mesaje.

„Îi trimiteam screenshoturi, nu răspundea niciodată, până când a venit raspunsul că trebuie să plătesc creanța, cum că nu s a adus nici o dovadă la solicitarea noastră. O contactez pe dna avocat, iar aceasta încercând să mă expedieze îmi spune că nu sunt clientul cabinetului, ci mama mea este (era pe numele mamei creanța).

Îi spun respectuos că eu sunt cel care a angajat-o și care a plătit-o. Și de aici urmează o întreagă încercare a doamnei de a arăta ce funcție are dânsa și cât de Dumnezeu pe pământ este și că trebuie să îi vorbesc cu săru’ mâna și că sunt prost crescut și că nu știu să vorbesc și că să-mi caut alt avocat.

Concluzie: Ia banii și după te întreabă cine ești și îți dă un șut în fund. Din cauza acestui avocat, în loc de 6500 lei cât aveam de plată, ajung să plătesc TRIPLU, în cel mai bun caz”, a scris F.B.A.

Între timp, pe pagina avocatei au fost înregistrate 94 de recenzii, în majoritate favorabile, serviciile sale fiind apreciate de cei mai mulți dintre clienți cu cinci stele.

Tribunalul din Iași a considerat că bărbatul și-a exprimat o opinie personală bazată pe experiența sa și că nu a depășit limitele libertății de exprimare.

„În momentul în care decid să își deschidă conturi în mediul virtual, existând posibilitatea de a fi evaluaţi pentru activitatea desfăşurată, [avocații] trebuie să îşi asume orice opinie a celor cu care au avut o relaţie contractuală, atâta vreme cât aceasta este exprimată politicos și folosind un limbaj decent”, au arătat judecătorii.

Magistrații au mai arătat că avocata nu a demonstrat că recenzia i-a produs un prejudiciu real, astfel că acțiunea prin care cerea despăgubiri și ștergerea comentariului a fost respinsă.