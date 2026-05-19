search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O avocată din Iași a cerut 10.000 de euro despăgubire pentru o recenzie negativă pe Google dată de un client. Ce au decis magistrații

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O avocată din Iași a cerut în instanță 10.000 de euro despăgubiri și ștergerea unei recenzii negative de o stea postate pe Google de fiul unei foste cliente, susținând că i-a afectat imaginea și activitatea profesională.

Magistrații spun că bărbatul și-a exprimat o opinie bazată pe experiența sa/FOTO: Shutterstock
Magistrații spun că bărbatul și-a exprimat o opinie bazată pe experiența sa/FOTO: Shutterstock

În acțiunea înaintată Tribunalului, avocata L.L. a arătat că încheiase cu F.B.A. un contract de asistență juridică într-un dosar în care mama acestuia figura ca pârâtă, scrie Ziarul de Iași.

Invocase în întâmpinare prescripția dreptului la acțiune, dar excepția fusese respinsă de instanță, iar femeia pierduse procesul. Ulterior, după ce începuse executarea silită, femeia apelase la alt avocat pentru a o reprezenta. După ce F.B.A. primise hotărârea judecătorească, îi scrisese avocatei, acuzând-o că nu adusese nicio probă în apărarea mamei sale.

După o discuție telefonică între avocată și F.B.A., acesta postase o recenzie pe pagina ei de Google. Îi acordase o singură stea, din cinci posibile, și adăugase un comentariu pe care L.L. îl considera denigrator. Fiind publică, recenzia îi aducea prejudicii de imagine, făcându-i pe potențialii clienți să apeleze la alt avocat.

L.L. a arătat că pe pagina sa fuseseră postate 84 de recenzii. Cele mai multe erau favorabile, nota paginii pe ansamblu fiind de 4,8. 

Avocata i-a cerut bărbatului să șteargă recenzia negativă și să plătească despăgubiri, însă acesta a refuzat, susținând că și-a exprimat doar nemulțumirea față de serviciile primite. În comentariul postat online, el a acuzat-o că nu i-a răspuns la mesaje.

„Îi trimiteam screenshoturi, nu răspundea niciodată, până când a venit raspunsul că trebuie să plătesc creanța, cum că nu s a adus nici o dovadă la solicitarea noastră. O contactez pe dna avocat, iar aceasta încercând să mă expedieze îmi spune că nu sunt clientul cabinetului, ci mama mea este (era pe numele mamei creanța).

Îi spun respectuos că eu sunt cel care a angajat-o și care a plătit-o. Și de aici urmează o întreagă încercare a doamnei de a arăta ce funcție are dânsa și cât de Dumnezeu pe pământ este și că trebuie să îi vorbesc cu săru’ mâna și că sunt prost crescut și că nu știu să vorbesc și că să-mi caut alt avocat.

Concluzie: Ia banii și după te întreabă cine ești și îți dă un șut în fund. Din cauza acestui avocat, în loc de 6500 lei cât aveam de plată, ajung să plătesc TRIPLU, în cel mai bun caz”, a scris F.B.A.

Între timp, pe pagina avocatei au fost înregistrate 94 de recenzii, în majoritate favorabile, serviciile sale fiind apreciate de cei mai mulți dintre clienți cu cinci stele. 

Tribunalul din Iași a considerat că bărbatul și-a exprimat o opinie personală bazată pe experiența sa și că nu a depășit limitele libertății de exprimare.

„În momentul în care decid să își deschidă conturi în mediul virtual, existând posibilitatea de a fi evaluaţi pentru activitatea desfăşurată, [avocații] trebuie să îşi asume orice opinie a celor cu care au avut o relaţie contractuală, atâta vreme cât aceasta este exprimată politicos și folosind un limbaj decent”, au arătat judecătorii.

Magistrații au mai arătat că avocata nu a demonstrat că recenzia i-a produs un prejudiciu real, astfel că acțiunea prin care cerea despăgubiri și ștergerea comentariului a fost respinsă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
fanatik.ro
image
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Turiștii români schimbă strategia pentru vacanțe: de la „early booking” la „last minute”
click.ro
image
Submarinul-robot Ran a descoperit structuri necunoscute sub gheața Antarcticii, apoi a dispărut fără urmă
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Este legală „taxa de kerosen” pentru vacanțe deja plătite? Ce sume cer agențiile turiștilor români
playtech.ro
image
Marius Șumudică șochează în direct: ”Îmi doresc să vină Pancu la Rapid mai mult decât să mă întorc eu!”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?