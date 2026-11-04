 Prețurile carburanților miercuri, 4 noiembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina | adevarul.ro
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Prețurile carburanților miercuri, 4 noiembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina

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Șoferii pot găsi miercuri, 4 noiembrie, benzină standard la 9,79 lei pe litru și motorină la 10,75 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online. Cele mai mici prețuri sunt afișate la o stație din Târgoviște, respectiv la una din Eforie Nord.

Benzinărie
Stație peco Foto: Adevărul

Potrivit Peco Online, cel mai mic preț la benzina standard este de 9,79 lei pe litru, la stația RST de pe Șoseaua Găești-Târgoviște 11, din Târgoviște, județul Dâmbovița. În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil de pe DN39, din Eforie Nord, județul Constanța.

La aceste prețuri, un plin de 50 de litri costă aproximativ 489,50 lei pentru benzină și 537,50 lei pentru motorină. Diferența dintre cele două tipuri de carburant ajunge astfel la 48 de lei pentru un rezervor de aceeași capacitate.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe

Prețurile diferă și între marile orașe din România. În București, benzina standard poate fi găsită de la 10,01 lei pe litru, iar motorina de la 10,91 lei.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț la benzină este de 9,99 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,84 lei. În Timișoara, benzina se găsește de la 9,99 lei, iar motorina de la 10,88 lei pe litru.

La Iași, cele mai mici tarife sunt de 10,01 lei pentru benzină și 10,91 lei pentru motorină. În Constanța, benzina pornește tot de la 10,01 lei, iar motorina de la 10,91 lei pe litru.

Cât costă GPL-ul

Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici prețuri de 4,64 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei în Timișoara și Iași.

Prețurile diferă în funcție de stația de alimentare, iar alegerea unei benzinării cu tarife mai mici poate însemna economii pentru șoferii care alimentează frecvent.

Peco Online permite compararea prețurilor în funcție de localitate și de stația de alimentare. Valorile afișate pot fi actualizate pe parcursul zilei și pot exista diferențe față de prețurile de la pompă, în funcție de momentul raportării.

Ministerul Finanțelor a decis că acciza la motorină se menține la nivelul redus

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1–31 decembrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Această măsură continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Potrivit Ministerului Finanțelor, mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

  Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru față de nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Dacă la sfârșitul lunii februarie un litru costa în medie 8,27 lei, la 26 septembrie prețurile ajunseseră până la 10,99 lei pe litru în principalele rețele de benzinării  

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