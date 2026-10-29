 Prețurile carburanților joi, 29 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prețurile carburanților joi, 29 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prețurile carburanților continuă să varieze de la o stație la alta în România, joi 29 octombrie. Cea mai ieftină benzină costă 9,79 lei pe litru, iar motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,75 lei pe litru.

Pompe benzină și motorină
Stație Peco Foto: Shutterstock

Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru joi, 29 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 9,79 lei pe litru, la o stație RST din Târgoviște.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar tarifele afișate pe platformă pot diferi uneori de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În marile orașe din România, prețurile minime ale benzinei standard se situează între 9,99 și 10,06 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,99 lei pe litru. În Timișoara, tariful minim este de 10,04 lei pe litru.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este de 10,06 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic preț al benzinei din cele cinci orașe analizate este de șapte bani pe litru.

Prețul motorinei în principalele orașe din țară

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța.

La Cluj-Napoca, cel mai mic tarif este de 10,84 lei pe litru, în timp ce la Timișoara motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,83 lei pe litru.

Diferențele dintre cele cinci orașe sunt reduse, cel mai mic preț fiind înregistrat la Timișoara, urmat de Cluj-Napoca.

Cât costă GPL-ul

În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul înregistrează cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, de 4,64 lei pe litru.

La Constanța și Cluj-Napoca, tariful minim este de 4,69 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă cel mai puțin 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic și pot suferi modificări pe parcursul zilei. 

Motorina s-a scumpit cu aproape 3 lei pe litru față de sfârșitul lunii februarie

Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru față de nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Dacă la sfârșitul lunii februarie un litru costa în medie 8,27 lei, la 26 septembrie prețurile ajunseseră până la 10,99 lei pe litru în principalele rețele de benzinării

Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–31 octombrie 2026. Măsura a fost menținută în urma evaluării bilunare prevăzute de Legea nr. 162/2026, în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă

Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al acesteia pentru motorina standard rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Mecanismul este reevaluat la fiecare două săptămâni și urmărește limitarea efectelor costurilor cu carburanții asupra populației și economiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. Două vagoane s-au răsturnat. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gândul publică motivarea în cazul arestării lui Alexandru Toader. Ce gesturi de „prădător sexual” ar fi făcut fiul fostului ministru al Justiției
gandul.ro
image
Incendiu în toiul nopții pe Aeroportul Otopeni. O femeie, suspectată că a provocat focul între două terminale
mediafax.ro
image
Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe Netflix!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Curiosul caz al șoferului care a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni „100% din vina lui” şi a primit 3 ani cu suspendare şi dreptul de a conduce, în timpul procesului
libertatea.ro
image
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Report de peste un milion de euro la categoria I.
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
observatornews.ro
image
Generalul Iosif Rus a împlinit 111 ani! Povestea românului care a supraviețuit războiului
cancan.ro
image
33.000 lei net salariu pentru membrii CSM, din care 6.000 lei spor de stres. Unii primesc și pensie specială
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
L-am găsit pe suporterul care a prins geaca aruncată de Mihai Stoica la FCSB – Rapid 4-1: „Mi-a făcut semn să mă uit în interior că a uitat banii!” Ce sumă a găsit în buzunare
fanatik.ro
image
De ce a anunțat AUR candidatul cu doi ani înainte de alegeri: „Are nevoie de structuri teritoriale solide, nu doar de notorietatea lui George Simion”
ziare.com
image
Andrei Petrache a murit: fostul rapidist fusese dat dispărut
digisport.ro
image
Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Mari probleme la calcularea pensiilor. Casele de Pensii din țară vin cu vești proaste pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Secretul românului care a împlinit 111 ani! Ce face în fiecare zi pentru a-și păstra mintea ageră
click.ro
image
Asia Express 2026, eliminare neașteptată pe Drumul Mătăsii! Maurice Munteanu și Connie Preda au plecat acasă. Ce au spus la despărțire
click.ro
image
Zodia care o să dea lovitura în prima parte a lunii noiembrie! Norocul o să îi surâdă, oportunitățile vor apărea de nicăieri. Acestui nativ i se va schimba total viața
click.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera
image
Secretul românului care a împlinit 111 ani! Ce face în fiecare zi pentru a-și păstra mintea ageră

OK! Magazine

image
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare