Prețurile carburanților joi, 15 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România joi, 15 octombrie, iar benzina standard și motorina continuă să coste peste 10 lei pe litru.

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit datelor publicate de Peco Online pentru joi, 15 octombrie, cel mai mic preț la benzină este de 10,05 lei pe litru, la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș. Stația este situată pe DJ 693, la ieșirea de pe autostrada A1 spre Orțișoara și Seceani.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif este de 10,75 lei pe litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, pe DN 39.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar tarifele afișate pe platformă pot diferi uneori de cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

Cât costă benzina în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În marile orașe din România, prețurile minime ale benzinei standard se situează între 10,09 și 10,11 lei pe litru.

La București, Iași și Constanța, benzina poate fi găsită la un preț minim de 10,11 lei pe litru. În Cluj-Napoca și Timișoara, tariful minim este de 10,09 lei pe litru.

Astfel, diferența dintre cel mai mic preț al benzinei din cele cinci orașe analizate este de numai doi bani pe litru.

Prețul motorinei în principalele orașe din țară

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța.

La Cluj-Napoca, cel mai mic tarif este de 10,84 lei pe litru, în timp ce la Timișoara motorina poate fi găsită la un preț minim de 10,83 lei pe litru.

Diferențele dintre cele cinci orașe sunt reduse, cel mai mic preț fiind înregistrat la Timișoara, urmat de Cluj-Napoca.

Cât costă GPL-ul

În ceea ce privește GPL-ul, Bucureștiul înregistrează cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate, de 4,64 lei pe litru.

La Constanța, tariful minim este de 4,69 lei pe litru, iar la Cluj-Napoca ajunge la 4,69 lei pe litru. În Timișoara și Iași, GPL-ul costă cel mai puțin 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților sunt actualizate periodic și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Șoferii pot consulta platforma Peco Online pentru a verifica tarifele minime din marile orașe și din stațiile de alimentare din țară.