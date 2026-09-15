Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la sfârșitul lunii septembrie. Decizia Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.

Se menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard. Foto: Shutterstock

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia are la bază evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Pentru a doua jumătate a lunii septembrie, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de plus 51,19%, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 27,47%. În baza formulei prevăzute de lege, reducerea accizei a fost menținută la nivelul de 25%.

Mecanismul urmărește să limiteze impactul creșterii costurilor cu carburanții asupra populației și economiei, în special în sectoarele transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de operare și, indirect, prețurile bunurilor de consum.

Ministerul Finanțelor precizează că va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, cu reevaluări la fiecare două săptămâni.