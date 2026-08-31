 ANPC a început să amendeze benzinăriile care scumpesc carburanții după ora 12. Ce nereguli au fost descoperite | adevarul.ro
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ANPC a început să amendeze benzinăriile care scumpesc carburanții după ora 12. Ce nereguli au fost descoperite

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Benzinăriile au intrat în vizorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a găsit mai multe nereguli în urma controalelor desfășurate în ultimele zile. Stațiile care majorează prețurile carburanților după ora 12:00 riscă amenzi de cel puțin 100.000 de lei.

Pompă de carburanți
ANPC a demarat controale la toate benzinăriile din țară Foto: arhivă

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controale în benzinăriile din întreaga țară, după creșterile de prețuri înregistrate la carburanți în ultimele săptămâni. Inspectorii verifică atât momentul în care sunt modificate prețurile, cât și adaosurile comerciale practicate de operatori.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, afirmă că în timpul verificărilor au fost descoperite deja numeroase nereguli, iar mai mulți operatori economici au fost sancționați.

Controalele au loc în baza Legii nr. 162/2026, care introduce, în contextul măsurilor adoptate pentru perioada de criză de pe piața petrolului și carburanților, reguli privind modificarea prețurilor la pompă și nivelul adaosurilor comerciale.

Prețul poate fi majorat o singură dată pe zi

Una dintre regulile verificate de inspectorii ANPC se referă la momentul în care benzinăriile pot majora prețurile.

Operatorii pot efectua cel mult o majorare a prețului într-o zi, iar aceasta trebuie făcută până la ora 12:00. În schimb, un preț poate fi redus de mai multe ori în aceeași zi.

Regula este verificată în benzinăriile din întreaga țară, iar ANPC spune că au fost identificate deja situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită de legislație.

„Au fost foarte multe nereguli constatate”, a declarat Csaba Lajos Békési la Digi24. Potrivit acestuia, printre abaterile descoperite se numără majorări de preț efectuate după ora 12:00, iar mai mulți operatori au fost deja sancționați.

Amenzi de cel puțin 100.000 de lei

Pentru încălcarea regulii privind momentul în care poate fi majorat prețul carburantului, amenda pornește de la 100.000 de lei.

În cazul acestor prevederi speciale nu poate fi aplicat avertismentul și nu poate fi folosit nici mecanismul prin care se achită jumătate din valoarea minimă a amenzii, potrivit explicațiilor oferite de conducerea ANPC.

Inspectorii verifică separat și adaosurile comerciale.

ANPC analizează datele operatorilor pe o perioadă de trei luni și le compară cu adaosul mediu practicat de fiecare companie în cursul anului 2025.

Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025”, a explicat președintele ANPC.

În cazul în care este depășită limita stabilită de lege, operatorul poate fi sancționat.

Pentru încălcările referitoare la adaosurile comerciale, amenzile pot ajunge la 1%-2% din cifra de afaceri. În cazul marilor distribuitori de carburanți, o asemenea sancțiune poate însemna câteva milioane de lei.

Controalele au loc după creșterile de prețuri la carburanți

Verificările ANPC au loc după o perioadă în care prețurile la pompă au crescut rapid, inclusiv în contextul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și al măsurilor fiscale adoptate de autorități.

Formarea prețului la pompă este urmărită de mai multe instituții, în funcție de componenta analizată.

Ministerul Finanțelor urmărește nivelul accizelor și componenta fiscală, Consiliul Concurenței poate analiza evoluția pieței și eventualele practici anticoncurențiale, iar ANPC verifică respectarea regulilor privind adaosurile comerciale și modificarea prețurilor.

Reducerea accizei la motorină crește la 25% de la 1 septembrie

În paralel cu verificările, Ministerul Finanțelor a anunțat o reducere mai mare a accizei pentru motorina standard.

În perioada 1-15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei va ajunge la 25%. Valoarea reducerii este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al accizei va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Acciza la motorină va fi redusă cu 25% în prima jumătate a lunii septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

Măsura este mai amplă decât cea aplicată în a doua jumătate a lunii august, când acciza la motorină a fost redusă cu 20%.

Noile controale ale ANPC se desfășoară astfel într-o perioadă în care autoritățile încearcă să limiteze efectele creșterilor de prețuri de pe piața carburanților, prin măsuri fiscale și prin verificarea modului în care operatorii stabilesc prețurile la pompă.

Ce alte nereguli a mai găsit ANPC în benzinării

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în perioada 24-28 august în sectorul alimentar și nealimentar, în alimentația publică și la stațiile de carburanți.

În total, inspectorii au aplicat 792 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,5 milioane de lei, și au dat 566 de avertismente. Valoarea produselor verificate în timpul controalelor a depășit 11 milioane de lei.

Pentru produsele care nu respectau cerințele legale, comisarii ANPC au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de peste 110.000 de lei. Alte produse, în valoare de peste 340.000 de lei, au fost retrase temporar de la comercializare.

În cazul a 23 de operatori economici, inspectorii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Prețuri diferite la raft și la casa de marcat

Printre neregulile constatate în timpul controalelor s-au numărat diferențele dintre prețul afișat la raft și cel înscris pe bonul fiscal.

Inspectorii au identificat și produse alimentare cu data-limită de consum depășită, precum și carne și produse din carne care prezentau acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj.

Au fost găsite produse cu ambalaje deteriorate, dar și produse alimentare și nealimentare care nu aveau elementele de identificare și caracterizare necesare pentru informarea corectă și completă a consumatorilor.

Deficiențe au fost constatate și în ceea ce privește informarea consumatorilor în timpul perioadelor promoționale.

Mucegai, gheață și echipamente deteriorate

O altă categorie de nereguli a vizat condițiile de depozitare și starea echipamentelor folosite de operatorii economici.

Comisarii ANPC au găsit produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai, dar și produse care prezentau urme de lovire și strivire.

În cazul produselor congelate, inspectorii au identificat acumulări de gheață în ambalaj. Au fost găsite și agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate, componente lipsă și depuneri de gheață și impurități.

Potrivit ANPC, au fost constatate și situații în care nu erau respectate condițiile și temperaturile de depozitare.

Probleme în spațiile de alimentație publică

În unitățile de alimentație publică, inspectorii au găsit blocuri alimentare întreținute necorespunzător, cu acumulări de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Unele echipamente și ustensile prezentau un grad ridicat de uzură. Au fost identificate inclusiv urme de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.

Butelii cu un grad avansat de coroziune

Lista neregulilor constatate de ANPC include și probleme privind recipientele sub presiune.

Inspectorii au identificat butelii cu un grad avansat de coroziune, în cadrul controalelor desfășurate la operatorii economici verificați.

Acțiunile au vizat operatori din sectorul alimentar și nealimentar, unități de alimentație publică și stații de carburanți.

ANPC precizează că măsurile dispuse urmăresc atât sancționarea operatorilor economici pentru neregulile constatate, cât și eliminarea de la comercializare a produselor care pot afecta drepturile și siguranța consumatorilor.

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