 Noi scumpiri la energie și carburanți. Avertismentul economiștilor: inflația poate primi un nou șoc | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză Noi scumpiri la energie și carburanți. Avertismentul economiștilor: inflația poate primi un nou șoc

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Creșterea prețurilor la electricitate, petrol și gaze naturale continuă să alimenteze inflația, iar incertitudinile legate de centrala nucleară de la Cernavodă și de războiul din Iran pot aduce noi scumpiri, avertizează Adrian Codirlașu, președintele CFA România. În paralel, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a afirmat că presiunile de pe piața energetică se vor reflecta în creșteri moderate ale tarifelor, cu efecte atât asupra consumatorilor, cât și asupra industriei.

Colaj foto cu un contor, stâlpi de înaltă tensiune
Scumpirea energiei pune presiune pe inflație Foto: arhivă

Declarațiile celor doi vin în contextul în care inflația anuală a ajuns la 6,61% în septembrie, iar carburanții s-au scumpit puternic față de aceeași perioadă a anului trecut.

Adrian Codirlașu: Trei componente energetice alimentează scumpirile

Creșterea prețurilor la energie electrică, petrol și gaze naturale reprezintă o sursă importantă de presiune asupra inflației, în condițiile în care România se confruntă atât cu dificultăți de producție internă, cât și cu efectele conflictului din Orientul Mijlociu.

Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, a declarat că incertitudinile legate de funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă și evoluția războiului din Iran pot genera noi șocuri asupra prețurilor.

Toate cele trei componente de energie au prețuri mai mari și e normal să se transfere în toate celelalte bunuri și servicii”, a explicat acesta.

Potrivit lui Codirlașu, oprirea centralei de la Cernavodă reduce disponibilitatea producției interne și obligă România să importe energie la prețuri mai mari. În același timp, conflictul din Iran a contribuit la scumpirea petrolului și a gazelor naturale pe piețele internaționale.

Cele două evoluții se suprapun și sporesc presiunile asupra economiei, într-un moment în care inflația rămâne ridicată.

Războiul din Iran și problemele producției interne cresc riscul unor noi scumpiri

Perspectivele privind evoluția prețurilor sunt greu de anticipat, avertizează președintele CFA România. Printre necunoscute se numără momentul repunerii în funcțiune a centralei nucleare de la Cernavodă, dependent de condițiile de operare, precum și durata conflictului din Iran.

Avem incertitudine ridicată. Nu știm ce se întâmplă cu debitul de apă în Dunăre, deci când va fi repusă în funcțiune centrala de la Cernavodă și războiul continuă în Iran”, a afirmat Codirlașu.

Acesta a atras atenția și asupra prețului petrolului Brent, relevant pentru piața europeană, care a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril, precum și asupra nivelului ridicat al prețului gazelor naturale în Europa.

Un alt factor de risc este refacerea rezervelor de combustibili consumate de state în perioada recentă. Potrivit lui Codirlașu, țările au utilizat deja din rezervele de motorină, petrol și gaze naturale, iar acestea trebuie completate.

„Situația pe partea aceasta de energie nu e una, să zicem, frumoasă. Și pot apărea șocuri. Pot apărea în continuare surprize neplăcute, este extrem de greu de anticipat sfârșitul războiului din Iran”, a avertizat președintele CFA România.

Pentru consumatori, această evoluție înseamnă că presiunile asupra prețurilor nu se limitează la benzină, motorină sau energie, ci se pot extinde la transport, producție și, în cele din urmă, la prețurile bunurilor și serviciilor.

Inflația a ajuns la 6,61%. Carburanții s-au scumpit puternic

Datele Institutului Național de Statistică pentru septembrie 2026 indică o rată anuală a inflației de 6,61%.

Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în sectorul serviciilor, unde avansul anual a fost de 11,12%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, iar mărfurile alimentare cu 3%.

Scumpirile carburanților sunt și mai pronunțate. În septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, motorina s-a scumpit cu 37,61%, iar benzina cu 28,42%.

Aceste evoluții ilustrează presiunea pe care costurile energetice o pot exercita asupra bugetelor gospodăriilor și asupra companiilor. Carburanții mai scumpi cresc cheltuielile de transport, iar firmele care utilizează cantități importante de energie sau combustibil pot ajunge să transfere o parte din costuri în prețurile finale.

România produce energie ieftină, dar consumatorii plătesc scump. Explicația unui expert

În consecință, chiar și persoanele care nu resimt direct o majorare a facturii la electricitate sau gaze pot fi afectate indirect, prin scumpirea produselor și serviciilor pe care le cumpără.

Cristian Bușoi: Prețurile ridicate la energie pun presiune pe industrie

Problemele generate de scumpirea energiei au fost abordate și la conferința The Future is Now 2026, organizată de Adevărul și IC Events.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a avertizat că prețurile ridicate pun presiune asupra furnizorilor și marilor consumatori industriali și se pot reflecta în tarife.

„Sunt prețuri semnificativ mai mari și toate aceste lucruri se vor transfera într-o creștere moderată a tarifelor. Toate instituțiile se uită cu atenție la piață, pentru a nu se profita de această situație”, a declarat oficialul.

Acesta a arătat că scumpirea gazelor naturale afectează în special industria și companiile care consumă cantități mari de combustibil, pentru care posibilitățile de intervenție sunt mai limitate.

„Chiar și pentru cei cu venituri medii, o creștere de 20% se simte. În opinia mea, cel mai mare efect, acolo unde avem puține soluții de intervenție, este asupra industriei, asupra marilor consumatori de gaze naturale”, a explicat Bușoi.

Potrivit acestuia, majorarea costurilor de producție se poate reflecta în prețurile produselor finite, contribuind la inflație și la deteriorarea puterii de cumpărare.

Oficialul a mai arătat că prețurile ridicate la electricitate reprezintă o problemă de competitivitate pentru Uniunea Europeană, în condițiile în care companiile europene trebuie să concureze cu firme din economii în care energia poate avea costuri mai mici.

Daniel Dăianu: „Vindem ieftin și cumpărăm scump”

Dincolo de conjunctura internațională, o parte dintre vulnerabilitățile României țin de organizarea pieței energetice și de lipsa unei strategii coerente, a avertizat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

„Noi am avut și avem încă o piață foarte dezorganizată. [...] Europa nu are o piață comună a energiei și de aici avem un handicap structural față de americani și chinezi, iar România are un handicap adițional, care izvorăște din lipsa de strategie”, a declarat acesta la conferința The Future is Now 2026.

Dăianu a rezumat dezechilibrele pieței printr-o formulare tranșantă: „Vindem ieftin și cumpărăm scump. Asta este realitatea în domeniul energiei”.

Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, problemele din sectorul energetic nu afectează doar consumatorii casnici, ci și deciziile companiilor privind investițiile și menținerea activităților industriale în România.

Cât de pregătită este România pentru provocările viitorului. Mizele din energie, infrastructură și apărare, discutate la The Future is Now 2026

Acesta a avertizat că marile companii pot lua în calcul mutarea unor activități în alte țări dacă nu găsesc condiții competitive, inclusiv în privința costului și disponibilității energiei.

„Dacă nu reușim să gestionăm aceste probleme, printre care și chestiunea energetică, vom pierde”, a afirmat Dăianu.

Energia scumpă poate afecta investițiile și locurile de muncă

Costurile ridicate ale energiei reprezintă o problemă care depășește facturile și prețurile de la pompă. Pentru companiile industriale, energia este un element important al costurilor de producție, iar diferențele față de alte piețe pot influența deciziile de investiții.

La aceeași conferință, Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders, a atras atenția că prețurile ridicate la energie și costurile cu forța de muncă pot reduce atractivitatea României pentru investitori.

Dacă o companie consideră că poate produce mai competitiv într-o altă țară, investițiile viitoare pot fi direcționate în afara României. În timp, asemenea decizii pot afecta dezvoltarea industrială, oportunitățile de angajare și veniturile generate în economie.

De aceea, problema energiei are două dimensiuni: una imediată, legată de inflație și de costul vieții, și una pe termen lung, legată de competitivitatea economiei și de capacitatea țării de a atrage și păstra investiții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu: există o legătură cu centrele Yandex din Rusia?
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Corina Drăgotescu: Curba de sacrificiu și iresponsabilitatea politică
gandul.ro
image
Panică în partide după amenințarea pe surse cu anticipatele a lui Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Mircea Bravo reacționează după scandalul cu FCSB, Gigi Becali și CSA Steaua: „Sper să nu ne luăm bătaie în București!”
fanatik.ro
image
Ministrul Sănătății avertizează: Fără rectificare bugetară în Sănătate, sistemul medical intră în blocaj în 2-3 săptămâni
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
S-au încheiat negocierile dintre Adrian Mutu și FRF
digisport.ro
image
Cum a început povestea de iubire dintre Sandra și Adrian Mutu. Dezvăluirile făcute după 11 ani și jumătate de relație. „Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase”
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Satul în care o casă de 80mp cu 3 camere se dă cu 8.000 de euro
observatornews.ro
image
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
cancan.ro
image
Ce ar însemna o indexare mai mică a pensiilor în 2027? Avocat: O restrângere a dreptului la pensie
newsweek.ro
image
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
prosport.ro
image
Ce sunt gropile misterioase apărute pe Calea Crângași. Răspunsul lui Ciprian Ciucu a stârnit reacții: „Și eu credeam la fel”
playtech.ro
image
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
digisport.ro
image
Ce zodii vor fi binecuvântate în luna noiembrie. Acești nativi vor avea parte de oportunități uriașe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Sfânta Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Cui trebuie să îi spunem ”La mulți ani!”
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”
click.ro
image
Momente grele pentru Mara Bănică. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV. „Îmi plesnește capul”
click.ro
image
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin”
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit”
image
Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat