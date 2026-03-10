Carburanții au depășit un nou record în România: litru de benzină peste 8,30 lei, iar motorina ajunge la peste 8,70 lei

Prețurile carburanților au crescut din nou în România, după ce în noaptea de luni spre marți au urcat cu 0,10 – 0,15 lei pe litru. Este a patra majorare consecutivă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Digi4.

Marți dimineața, un litru de motorină costa, în medie, 8,70 lei, iar un litru de benzină a depășit pragul de 8,30 lei. Astfel, în doar o noapte, creșterile au fost de 0,15 lei pentru motorină și 0,10 lei pentru benzină.

De la începutul războiului, motorina s-a scumpit de patru ori, însumând aproape 0,50 lei pe litru, în timp ce benzina a înregistrat trei creșteri care au depășit 0,30 lei pe litru.

Creșterea prețurilor din România urmează evoluția barilului de petrol pe bursele internaționale, care a crescut de la aproximativ 72 de dolari la peste 90 de dolari de la începutul conflictului. Analistii atrag atenția că diferența dintre evoluția internațională și majorările din țară nu este simetrică, ceea ce sugerează posibilitatea unui nou val de scumpiri în perioada următoare.