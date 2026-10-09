Prețul gramului de aur, 9 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu peste 7 lei

Prețul gramului de aur a crescut vineri, 9 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 640,8929 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 633,4893 lei.

Aurul s-a scumpit cu 7 lei vineri Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 9 octombrie, un preț de 640,8929 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 7,4036 lei față de ziua precedentă. Joi, 8 octombrie, gramul de aur era cotat la 633,4893 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ședința de miercuri, 7 octombrie, când un gram de aur era evaluat de BNR la 633,0241 lei. Astfel, în două ședințe, prețul gramului de aur a urcat cu 7,8688 lei.

Evoluția prețului aurului

În ultimele trei ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă, urmată de o creștere semnificativă vineri. De la 633,0241 lei pe 7 octombrie, cotația a urcat la 633,4893 lei pe 8 octombrie, pentru ca vineri să ajungă la 640,8929 lei.

Extremele prețului gramului de aur în 2026

Cotația maximă: 752,0815 lei, înregistrată la 2 martie 2026.

Cotația minimă: 588,7371 lei, înregistrată la 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.