Prețul gramului de aur, 8 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor

Prețul gramului de aur a crescut joi, 8 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 633,4893 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 633,0241 lei.

Aurul s-a scumpit ușor Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru joi, 8 octombrie, un preț de 633,4893 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 0,4652 lei față de ziua precedentă. Miercuri, 7 octombrie, gramul de aur era cotat la 633,0241 lei.

Cotația aurului este însă mai mică față de cea din 6 octombrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 635,8864 lei, astfel că valoarea stabilită joi este cu 2,3971 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. De la 635,8864 lei pe 6 octombrie, cotația a coborât la 633,0241 lei pe 7 octombrie, pentru ca joi să urce la 633,4893 lei.

Cursul maxim Gramul de aur este 752.0815 lei înregistrat la data de 2 martie 2026

Cursul minim Gramul de aur este 588.7371 lei înregistrat la data de 17 iulie 2026

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.