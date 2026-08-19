 Prețul gramului de aur, 19 august 2026. Aurul s-a ieftinit | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 19 august 2026. Aurul s-a ieftinit

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Prețul gramului de aur a crescut miercuri, 19 august 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 633.3435, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 639,8490 lei.

Lingouri de aur
Foto Shutterstock

Banca Națională a României a stabilit pentru miercuri, 19 august, un preț de 633.3435 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 6.5055 lei față de ziua precedentă. Marţi, 18 august, gramul de aur era cotat la 639,8490 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 14 august, un gram de aur era evaluat de BNR la 635,3942 lei, astfel că valoarea stabilită miercuri este cu 2, 0477 lei mai mică.

În ultimele ședințe, aurul a avut, prin urmare, o evoluție oscilantă. De la 635,3942 lei pe 14 august, cotația a urcat la 638,5782 lei pe 17 august, pentru ca miercuri să ajungă la 633,3435 lei.

Cursul maxim Gramul de aur este 752.0815 lei înregistrat la data de 2 martie 2026

Cursul minim Gramul de aur este 588.7371 lei înregistrat la data de 17 iulie 2026

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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