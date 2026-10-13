 Prețul gramului de aur, 13 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu aproape 3 lei | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 13 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit cu aproape 3 lei

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Prețul gramului de aur a crescut marți, 13 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 642,8367 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 639,8793 lei.

Lingouri de aur
Aurul s-a scumpit Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru marți, 13 octombrie, un preț de 642,8367 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 2,9574 lei față de ziua precedentă. Luni, 12 octombrie, gramul de aur era cotat la 639,8793 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 9 octombrie, un gram de aur era evaluat de BNR la 640,8929 lei, astfel că valoarea stabilită marți este cu 1,9438 lei mai mare.

Vineri, 9 octombrie, prețul gramului de aur crescuse cu 7,4036 lei față de ședința precedentă, până la 640,8929 lei. Luni, 12 octombrie, cotația a scăzut cu 1,0136 lei, la 639,8793 lei, pentru ca marți, 13 octombrie, să revină pe creștere, cu 2,9574 lei, până la 642,8367 lei.

Cursul maxim al gramului de aur este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim al gramului de aur este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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