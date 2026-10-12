 Prețul gramului de aur, 12 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit ușor | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 12 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit ușor

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Prețul gramului de aur a scăzut luni, 12 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 639,8793 lei, cu 1,0136 lei mai puțin față de ședința precedentă, când fusese cotat la 640,8929 lei.

Cineva se uită cu atenție la un longou de aur
Aurul s-a ieftinit ușor Foto: Shutterstock

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 12 octombrie, un preț de 639,8793 lei pentru un gram de aur, în scădere față de vineri, 9 octombrie, când metalul prețios era cotat la 640,8929 lei.

Cotația aurului a crescut însă față de cea din 8 octombrie, când un gram era evaluat la 633,4893 lei. Comparativ cu această valoare, prețul stabilit luni este mai mare cu 6,3900 lei.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. După ce a ajuns la 633,4893 lei pe 8 octombrie, gramul de aur s-a scumpit cu 7,4036 lei în ședința din 9 octombrie, până la 640,8929 lei. Luni, 12 octombrie, cotația a scăzut cu 1,0136 lei, la 639,8793 lei.

Evoluția cotației gramului de aur

  • 12 octombrie 2026: 639,8793 lei, în scădere cu 1,0136 lei
  • 9 octombrie 2026: 640,8929 lei, în creștere cu 7,4036 lei
  • 8 octombrie 2026: 633,4893 lei, în creștere cu 0,4652 lei față de ședința precedentă

Cursul maxim și minim al gramului de aur în 2026

  • Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la 2 martie 2026
  • Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la 17 iulie 2026

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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