 Prețul aurului a crescut puternic, miercuri, 4 noiembrie | adevarul.ro
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Prețul aurului a crescut puternic, miercuri, 4 noiembrie

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Prețul gramului de aur a crescut semnificativ miercuri, 4 noiembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 617,3179 lei, în creștere cu 17,862 lei față de ședința precedentă, când fusese cotat la 599,4554 lei.

Lingouri de aur
Cotația aurului a crescxut miercuri Foto: arhivă

Avansul este de aproximativ 2,98% într-o singură zi. Creșterea vine după ce, în ședința anterioară, aurul se apreciase cu 2,0174 lei, până la aproape 599,46 lei pe gram.

Gramul de aur a trecut de pragul de 617 lei

Cotația publicată de BNR arată o revenire puternică a prețului aurului în lei. După ce în ziua precedentă gramul se tranzacționa la referința de 599,4554 lei, miercuri valoarea a urcat la 617,3179 lei.

Diferența de aproape 18 lei este relevantă și pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca activ de investiție, dar și pentru persoanele interesate de cumpărarea sau vânzarea bijuteriilor și a obiectelor din metal prețios.

Prețul aurului este influențat de evoluția cotațiilor internaționale, dar și de cursul leului în raport cu principalele valute. Astfel, valoarea exprimată în lei poate crește sau scădea atât ca urmare a schimbărilor de pe piața internațională, cât și a variațiilor valutare.

Cât valorează 10 sau 100 de grame de aur la cursul BNR

La cotația de 617,3179 lei pentru un gram, valoarea de referință a 10 grame de aur ajunge la aproximativ 6.173 de lei. Pentru 100 de grame, valoarea calculată la cursul BNR depășește 61.731 de lei.

Aceste sume reprezintă însă valoarea rezultată din cotația oficială a gramului de aur și nu trebuie confundate cu prețurile practicate în magazinele de bijuterii sau de comercianții de metale prețioase. La cumpărarea unui produs din aur se pot adăuga costuri de prelucrare, manoperă și adaos comercial. În cazul bijuteriilor, contează și puritatea metalului, exprimată în karate.

Cotația BNR nu este prețul de vânzare din magazine

Cursul publicat de Banca Națională reprezintă un reper pentru valoarea gramului de aur în lei. Prețul efectiv la care poate fi cumpărat sau vândut aurul diferă în funcție de comerciant, de forma produsului și de puritatea acestuia.

De exemplu, o bijuterie din aur de 14 karate conține o proporție mai mică de aur pur decât una de 24 de karate. În plus, prețul final include și costurile de producție și comercializare.

Creșterea de miercuri arată o apreciere importantă a cotației aurului în raport cu leul, însă evoluția dintr-o singură ședință nu indică în mod automat direcția pe care o va urma prețul în zilele următoare. Cei care urmăresc piața trebuie să țină cont de fluctuațiile internaționale și de evoluția cursului valutar.

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