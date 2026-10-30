 Prețul aurului a scăzut cu 11 lei într-o singură zi. Cât a ajuns să coste gramul, potrivit BNR | adevarul.ro
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Prețul aurului a scăzut cu 11 lei într-o singură zi. Cât a ajuns să coste gramul, potrivit BNR

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Prețul gramului de aur a înregistrat o scădere puternică vineri, 30 octombrie 2026, potrivit cotației publicate de Banca Națională a României (BNR). Metalul prețios a pierdut peste 11 lei într-o singură ședință, iar valoarea unui gram a coborât sub pragul de 610 lei.

Lingouri de aur
Aurul s-a ieftinit cu peste 11 lei vineri Foto: Profimedia

BNR a anunțat vineri o cotație de 609,5706 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 11,3746 lei față de ziua precedentă. Joi, 29 octombrie, gramul de aur era evaluat la 620,9452 lei.

Scăderea este și mai vizibilă dacă raportăm prețul actual la cel de miercuri, 28 octombrie, când un gram de aur costa 625,4250 lei. În numai două ședințe, cotația a pierdut astfel 15,8544 lei.

Aurul continuă să se ieftinească

Evoluția din ultimele zile arată o tendință descendentă a cotației aurului. Miercuri, 28 octombrie, gramul era evaluat la 625,4250 lei, joi a coborât la 620,9452 lei, iar vineri a ajuns la 609,5706 lei.

Astfel, după două zile consecutive de scădere, prețul gramului de aur s-a apropiat de nivelul de 600 de lei.

Care au fost cel mai ridicat și cel mai scăzut preț din 2026

În acest an, cotația gramului de aur comunicată de BNR a avut variații importante. Maximul din 2026 a fost de 752,0815 lei, înregistrat pe 2 martie, în timp ce minimul a fost de 588,7371 lei, consemnat pe 17 iulie.

Prin comparație cu maximul anual, valoarea actuală este cu peste 142 de lei mai mică pentru un gram de aur.

Cum se stabilește prețul gramului de aur

Cotația comunicată zilnic de BNR reprezintă valoarea în lei a unui gram de aur fin. Aceasta este influențată atât de evoluția prețului metalului prețios pe piețele internaționale, cât și de variațiile cursului valutar.

Valoarea de referință publicată de Banca Națională nu trebuie confundată cu prețul practicat de comercianți. Sumele plătite de persoanele care cumpără aur sau încasate de cele care îl vând pot fi diferite, în funcție de forma metalului prețios, comerciant și condițiile tranzacției.

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