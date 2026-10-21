 Prețul gramului de aur, 21 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 21 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor

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Prețul gramului de aur a crescut miercuri, 21 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 629,3552 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 628,6019 lei.

Lingouri de aur
Aurul s-a scumpit ușor Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru miercuri, 21 octombrie, un preț de 629,3552 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 0,7533 lei față de ziua precedentă. Marți, 20 octombrie, gramul de aur era cotat la 628,6019 lei.

Cu toate acestea, cotația aurului a scăzut față de ședința de luni, 19 octombrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 636,9848 lei, astfel că valoarea stabilită miercuri este cu 7,6296 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Luni, 19 octombrie, gramul de aur era cotat la 636,9848 lei, iar marți, 20 octombrie, prețul a scăzut la 628,6019 lei. Miercuri, cotația a crescut la 629,3552 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

  • Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.
  • Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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