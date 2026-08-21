 Prețul gramului de aur, 21 august 2026. Aurul s-a scumpit cu încă 14 lei | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 21 august 2026. Aurul s-a scumpit cu încă 14 lei

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Prețul gramului de aur a crescut puternic în ultimele două ședințe de tranzacționare. Cotația BNR a ajuns vineri, 21 august 2026, la 661,7120 lei, cu 14,5118 lei peste nivelul de joi și cu 28,3685 lei mai mult decât miercuri.

Lingouri de aur
Aurul s-a scumpit cu 28 de lei în două zile. Foto arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 21 august, un preț de 661,7120 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 14,5118 lei față de ziua precedentă. Joi, 20 august, gramul de aur era cotat la 647,2002 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 14 august, un gram de aur era evaluat de BNR la 635,3942 lei, astfel că valoarea stabilită vineri este cu 26,3178 lei mai mare.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție ascendentă. De la 635,3942 lei pe 14 august, cotația a urcat la 638,5782 lei pe 17 august și la 639,8490 lei pe 18 august. Miercuri, 19 august, gramul de aur a coborât la 633,3435 lei, pentru ca joi să crească la 647,2002 lei, iar vineri să ajungă la 661,7120 lei.

Cursul maxim și cursul minim

Cursul maxim: Gramul de aur este 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim: Gramul de aur este 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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