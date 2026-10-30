Portalul pentru angajarea muncitorilor străini ar urma să fie redeschis până la 15 noiembrie. Lista meseriilor deficitare crește la 400

Portalul workinromania.gov.ro, folosit în procedurile de recrutare și angajare a lucrătorilor străini, ar urma să redevină funcțional cel târziu la jumătatea lunii noiembrie, după săptămâni de blocaje. În paralel, lista ocupațiilor deficitare va fi extinsă de la 289 la aproape 400 de profesii, potrivit Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), care anunță că a ajuns la un acord cu Ministerul Muncii privind modificarea procedurilor.

Portalul pentru angajarea muncitorilor străini va fi redeschis până la 15 noiembrie Foto: arhivă

Soluția convenită presupune emiterea a două ordine de ministru: unul pentru modificarea metodologiei de stabilire a listei profesiilor deficitare și un al doilea pentru introducerea noii liste. Potrivit patronatului, implementarea măsurilor a început deja, iar portalul ar urma să fie complet funcțional până la 15 noiembrie 2026.

Blocaje în recrutarea muncitorilor străini

Perioada în care platforma nu a funcționat a afectat angajatorii care depind de recrutarea personalului din afara Uniunii Europene. Potrivit PIFM, blocajele au vizat companii din mai multe domenii, inclusiv construcții, HoReCa, producție și servicii.

Suspendarea procedurilor a întârziat recrutările și a generat costuri suplimentare pentru firme. Patronatul atrage atenția și asupra situației lucrătorilor străini aflați deja în proces de angajare sau integrare, care riscă să depășească anumite termene legale din cauza întârzierilor administrative.

Președintele PIFM, Romulus Badea, afirmă că reluarea funcționării portalului și extinderea listei ocupațiilor deficitare vor permite angajatorilor să aibă mai multe opțiuni în recrutare.

„Extinderea listei meseriilor deficitare le oferă mai multe opțiuni și le acordă libertatea necesară pentru a aduce resursa umană de care economia românească are atâta nevoie”, a declarat acesta.

Lista ocupațiilor deficitare ajunge la aproape 400 de profesii

Una dintre principalele modificări convenite cu Ministerul Muncii este extinderea listei meseriilor deficitare de la 289 la aproape 400 de ocupații.

Potrivit PIFM, procedura de actualizare a listei va fi, de asemenea, accelerată. Termenul pentru introducerea unor noi profesii, la cerere, ar urma să fie redus la zece zile.

Măsura ar putea oferi angajatorilor o mai mare flexibilitate în identificarea ocupațiilor pentru care pot recruta personal din străinătate, într-un context în care numeroase companii reclamă dificultăți în găsirea angajaților pe piața locală.

PIFM cere în continuare modificarea OUG 32

Deși salută înțelegerea cu Ministerul Muncii, patronatul consideră că modificările convenite reprezintă doar o rezolvare parțială a problemelor din domeniu.

PIFM solicită revizuirea în Parlament a OUG 32, act normativ care reglementează aspecte legate de recrutarea și angajarea lucrătorilor străini. Printre prevederile pe care organizația dorește să le modifice se numără răspunderea angajatorilor și agențiilor pentru faptele unor terți, pe care o consideră disproporționată din punct de vedere juridic.

Patronatul mai cere ajustarea normelor tranzitorii și includerea ocupațiilor din Grupa majoră 2, despre care susține că au fost omise din actuala extindere a listei.

„Considerăm că acesta este un succes parțial. Mergem mai departe în Parlament pentru că ne dorim o lege corectă și coerentă”, a declarat Romulus Badea.