 Mii de muncitori străini, blocați în birocrația din România. Pierderi estimate la aproape 50 de milioane de lei | adevarul.ro
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Mii de muncitori străini, blocați în birocrația din România. Pierderi estimate la aproape 50 de milioane de lei

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Mii de cetățeni străini care ar putea beneficia de o procedură de reglementare a șederii în România nu își pot depune cererile din cauza indisponibilității platformei WorkinRomania.gov.ro. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă estimează că, dacă blocajul continuă până la sfârșitul anului, costurile ar putea ajunge la 94,5 milioane de lei.

Muncitori străini în construcții
Blocajul WorkinRomania.gov.ro aduce pierderi uriașe Foto: arhivă

Articolul 52 din O.U.G. nr. 32/2026 permite anumitor muncitori străini rămași în România după expirarea dreptului de ședere să solicite prelungirea șederii temporare în scop de muncă, fără să mai fie necesară obținerea unei vize de lungă ședere. Măsura se aplică persoanelor față de care nu a fost stabilită obligația de returnare și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Termenul pentru depunerea cererilor este 31 decembrie 2026. Potrivit documentului Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (P.I.F.M.), în termenul de 60 de zile prevăzut de ordonanță s-au prezentat la Inspectoratul General pentru Imigrări 3.666 de cetățeni străini, care au declarat adresa la care locuiesc efectiv.

Cererile de prelungire a dreptului de ședere trebuie depuse prin platforma WorkinRomania.gov.ro. PIFM arată că procedurile necesare nu au fost disponibile începând cu 8 august 2026. La 15 septembrie, Ministerul Muncii a anunțat indisponibilitatea procedurilor în urma suspendării Ordinului nr. 1.073/2026, care reglementa lista ocupațiilor deficitare.

Platforma a putut fi utilizată 38 de zile din 146

Potrivit cronologiei prezentate de P.I.F.M., termenul legal pentru operaționalizarea platformei era 27 mai 2026. Hotărârea de Guvern privind platforma a fost publicată la 7 august, cu o întârziere de 72 de zile față de termenul prevăzut de ordonanță. Ordinul privind lista ocupațiilor deficitare a fost publicat la 6 august, cu 56 de zile după termenul legal.

Din cele 146 de zile scurse de la 27 mai până la 20 octombrie, platforma a fost utilizabilă timp de 38 de zile, între 8 august și 15 septembrie. Alte 73 de zile au fost marcate de întârzierea adoptării actelor normative necesare, iar în următoarele 35 de zile procedurile au fost indisponibile după suspendarea ordinului privind lista ocupațiilor deficitare.

Costuri estimate la 49,2 milioane de lei

Pentru perioada 8 august – 20 octombrie 2026, P.I.F.M. estimează costuri totale de 49.248.678 de lei pentru cei 3.666 de cetățeni străini. Calculul include veniturile nete nerealizate de lucrători, contribuțiile și impozitele neîncasate la buget, precum și taxele aferente eliberării permiselor de ședere.

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Potrivit documentului, structura estimării este următoarea:

  • 27,89 milioane de lei – venituri nete nerealizate de lucrători;
  • 18,06 milioane de lei – contribuții și impozite neîncasate la buget;
  • 3,30 milioane de lei – taxe pentru eliberarea permiselor de ședere.

Din totalul contribuțiilor și impozitelor neîncasate, aproximativ 1,41 milioane de lei ar fi aferente tichetelor de masă. Calculul P.I.F.M. pornește de la un salariu minim brut de 4.325 de lei pe lună și tichete de masă în valoare de 800 de lei lunar pentru fiecare lucrător.

Patronatul prezintă și o estimare limitată la perioada 15 septembrie – 20 octombrie, de 35 de zile, după anunțarea indisponibilității procedurilor de către minister. Pentru acest interval, costurile totale estimate sunt de aproximativ 25,33 milioane de lei, dintre care 13,37 milioane de lei reprezintă venituri nete nerealizate de lucrători, iar 8,66 milioane de lei, contribuții și impozite neîncasate la buget.

Estimare de 94,5 milioane de lei până la sfârșitul anului

În scenariul în care blocajul continuă până la 31 decembrie 2026, P.I.F.M. estimează că totalul costurilor pentru perioada 8 august – 31 decembrie ar putea ajunge la 94.567.198 de lei.

Din această sumă, 55,40 milioane de lei ar reprezenta venituri nete nerealizate de lucrători, iar 35,86 milioane de lei, contribuții și impozite neîncasate la buget. Taxele aferente permiselor de ședere sunt estimate la 3,30 milioane de lei.

Documentul precizează că taxele pentru permise reprezintă venituri bugetare amânate, care ar urma să fie încasate la eliberarea documentelor. Acestea ar deveni pierderi definitive pentru cazurile în care cetățenii străini nu ar mai putea obține dreptul de ședere după expirarea termenului prevăzut de lege.

P.I.F.M. propune extinderea temporară a listei ocupațiilor deficitare

Pentru deblocarea procedurilor, P.I.F.M. propune emiterea unui ordin tranzitoriu de către ministrul Muncii, prin care lista ocupațiilor deficitare să includă, până la soluționarea definitivă a cauzei aflate pe rolul Curții de Apel București, ocupațiile din grupele majore 3–9 ale Clasificării ocupațiilor din România.

Potrivit patronatului, includerea temporară a acestor ocupații ar permite reluarea procedurilor afectate de suspendarea listei. Documentul menționează că măsura ar urma să se aplice până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 5633/2/2026.

Președintele P.I.F.M., Romulus Badea, a declarat că este necesară implicarea concretă a autorităților pentru rezolvarea situației: „Cu toată deschiderea și bunăvoința Patronatului, în momentul de față credem că este nevoie și de o implicare concretă, nu doar de un sprijin declarativ”.

Termenul prevăzut de art. 52 din O.U.G. nr. 32/2026 pentru depunerea cererilor de prelungire a dreptului de ședere este 31 decembrie 2026.

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