România intră în iarnă cu gaze suficiente, dar cu probleme la producția de electricitate. Ce riscuri aduce sezonul rece

România intră în iarna 2026-2027 cu o situație favorabilă a rezervelor de gaze, dar cu vulnerabilități în producția de energie electrică. Lacurile de acumulare au puțină apă, unele capacități importante trebuie repornite, iar proiectele noi nu sunt încă finalizate.

Hidrocentralele au puţină apă pentru producerea energiei Foto: arhivă

Gradul de umplere a lacurilor de acumulare ale Hidroelectrica este sub 50%, după un an afectat de secetă. Rezervele reduse limitează potențialul de producție tocmai înaintea lunilor de iarnă.

Potrivit lui Dan Plaveti, președintele Directoratului Hidroelectrica, debitul Dunării este estimat pentru decembrie la 2.500 de metri cubi pe secundă, față de media multianuală de 5.100. Pentru ianuarie, prognoza indică 3.000 de metri cubi pe secundă, comparativ cu o medie de 5.400. Sunt estimări care conturează în continuare o situație hidrologică dificilă , potrivit informațiilor publicate de Adevărul Financiar.

În aceste condiții, compania intenționează să folosească apa cu prioritate la vârfurile de consum și pentru echilibrarea rețelei. Hidroelectrica susține că toate hidroagregatele sunt pregătite de funcționare, după încheierea lucrărilor de mentenanță, revizie și reparații programate înaintea sezonului rece.

Rezervele de gaze trebuie să ajungă și în a doua parte a iernii

La gaze naturale, situația prezentată de autorități este mai bună. Ministrul Energiei Dumitru Chisăliță a afirmat că România se află între primele cinci state europene după nivelul înmagazinării, cu o rată de umplere peste media europeană. El atrage însă atenția asupra ritmului de extracție: rezervele trebuie gestionate astfel încât să rămână suficiente și pentru eventuale episoade de ger din a doua parte a sezonului.

Romgaz urmărește menținerea producției interne prin revizii, reparații și intervenții la sonde, alături de introducerea în exploatare a unor sonde noi. Potrivit lui Aristotel Jude, aproximativ 70% din producția companiei din perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 este alocată consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică destinată populației.

Cernavodă și calendarul centralei de la Iernut

Disponibilitatea centralelor electrice rămâne un alt punct sensibil. Potrivit declarațiilor ministrului Energiei relatate de sursa citată, Unitatea 1 de la Cernavodă a fost repornită, iar pentru Unitatea 2 sunt în desfășurare demersurile necesare repornirii. Revenirea ambelor unități la funcționarea normală ar aduce un sprijin important producției de electricitate în sezonul rece.

Cum se faultează statul singur cu apa folosită de hidrocentrale şi termocentrale la producţia de energie

La Iernut, noua centrală pe gaze, cu o capacitate instalată de 430 MW, are în continuare un calendar estimativ de punere în funcțiune. Aristotel Jude spune că sincronizarea cu Sistemul Energetic Național ar putea avea loc în primul trimestru din 2027, iar operarea comercială este estimată pentru jumătatea anului 2027.

Romgaz a preluat rolul de antreprenor general și a încheiat majoritatea contractelor necesare finalizării proiectului. Centrala este prevăzută și cu un sistem Black Start, care permite pornirea fără alimentare inițială din rețeaua externă și poate contribui la refacerea funcționării sistemului după avarii majore.

Stocarea energiei: proiecte în pregătire și în implementare

Hidroelectrica lucrează împreună cu EDF la un studiu de prefezabilitate pentru hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. Studiul trebuie să stabilească dimensiunea optimă a capacității, valoarea investiției și condițiile de realizare. Potrivit lui Dan Plaveti, Ministerul Energiei analizează posibilitatea unor scheme de ajutor de stat pentru investițiile în stocare.

În paralel, compania are în implementare o investiție în stocare cu baterii și pregătește alte două proiecte pentru lansarea licitațiilor. Aceste capacități ar permite păstrarea energiei produse în intervalele cu disponibilitate ridicată și utilizarea ei atunci când cererea crește.

Transelectrica are nevoie de specialiști

Problemele sectorului nu țin doar de apă, gaze sau echipamente. Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica, semnalează un deficit de personal specializat, pe fondul restricțiilor de angajare cu care compania se confruntă de aproape trei ani și al creșterii volumului de muncă.

Transelectrica are 2.040 de angajați, iar un memorandum aprobat recent permite angajarea a încă 100 de persoane. Necesarul de specialiști privește operarea, mentenanța și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Engie: plafonarea gazelor ar trebui menținută și după 2027

România ar trebui să prelungească plafonarea prețului gazelor pentru populație după 1 aprilie 2027, până la stabilizarea pieței, a declarat Nicolas Richard, directorul general al Engie România.

Acesta a invocat volatilitatea piețelor energetice, unde gazele se tranzacționează la 85-90 euro/MWh, iar energia electrică depășește 300 euro/MWh pe piața pentru ziua următoare.

Richard consideră necesară și dezvoltarea unei piețe mai lichide, care să permită furnizorilor achiziții pe termen lung și contracte mai stabile pentru consumatori.

În paralel, România trebuie să investească în capacități de înmagazinare, dar și în soluții care să reducă efectiv consumul gospodăriilor vulnerabile. Șeful Engie a subliniat totodată rolul gazelor în echilibrarea sistemului energetic și potențialul biometanului în viitoarea strategie energetică a țării.