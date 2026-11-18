Extinderea parcurilor fotovoltaice și eoliene nu garantează că România va putea folosi toată energia produsă. Rețelele de transport și distribuție trebuie modernizate, iar deficitul de electricieni, tehnicieni și ingineri poate întârzia proiectele. Un expert în energie avertizează că, fără investiții în infrastructură și pregătirea personalului, consumatorii vor suporta în continuare costurile dezechilibrelor din sistem.

Extinderea reșelelor electrice nu garantează că România va putea folosi toată energia Foto: Shutterstock

România investește în noi capacități de producție a energiei, dar dezvoltarea centralelor și a parcurilor regenerabile nu este însoțită întotdeauna de extinderea infrastructurii necesare pentru preluarea și transportul electricității. În plus, sectorul se confruntă cu un deficit de personal calificat, de la electricieni și tehnicieni până la ingineri.

Problema a fost semnalată și de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, care a atras atenția asupra lipsei angajaților și a pregătirii profesionale insuficiente în domeniul instalațiilor de energie electrică, gaze, termie și apă.

„Cred că dincolo de investiții, de punere în funcțiune, de bugete, de strategii, toate aceste lucruri se fac cu oameni și cu oameni bine pregătiți, care să știe ce au de făcut, când au de făcut, cum au de făcut. În același timp, constatăm că, în ultimii ani, personalul din zona instalațiilor în general – aici introduc atât partea de energie electrică, de gaze, de termie, de apă – din păcate este unul deficitar numeric în primul și în primul rând, dar și din perspectiva pregătirii profesionale”, a declarat ministrul.

Deficitul de personal nu afectează doar construcția unor capacități noi. Electricienii, tehnicienii și inginerii sunt necesari pentru racordarea instalațiilor, operarea și mentenanța lor, dar și pentru lucrările de extindere și modernizare a rețelelor.

Mai multe parcuri solare și eoliene, dar și o problemă de transport al energiei

O capacitate de producție instalată nu înseamnă automat că energia poate fi livrată în orice moment și în orice zonă a țării. Producția fotovoltaică și eoliană depinde de condițiile meteo și poate varia semnificativ de la o oră la alta. Astfel, sistemul poate avea surplus de energie în timpul zilei și un deficit seara, când consumul rămâne ridicat, dar producția solară scade.

Ministrul Energiei a explicat această diferență într-un interviu acordat Adevărul Financiar.

„Putem avea producție solară ridicată la prânz și deficit seara. Putem avea capacități hidro importante și prea puțină apă. O capacitate instalată care nu poate produce în momentul critic nu acoperă consumul din acel moment”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Datele prezentate de un reprezentant al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei arată ritmul extinderii capacităților regenerabile. În primele nouă luni din 2026 au fost instalați 1.520 MW în sectorul solar, iar capacitatea totală a ajuns la 4.614 MW. În eolian au fost adăugați 305 MW, capacitatea instalată ajungând la aproximativ 3.400 MW.

A crescut și capacitatea de stocare, care a ajuns la 1.122 MW, cu 668 MW peste nivelul de la sfârșitul anului trecut. Totuși, numărul de megawați instalați nu arată singur câtă energie poate fi păstrată și pentru cât timp poate fi livrată în rețea.

Silviu Gresoi: Rețelele sunt principalul blocaj

Expertul în energie Silviu Gresoi avertizează că România riscă să ajungă în situația de a avea capacități de producție disponibile, dar să nu poată valorifica integral energia. În același timp, în anumite intervale, țara poate fi nevoită să importe electricitate la prețuri ridicate.

„Riscul este real. România dezvoltă noi capacități de producție, dar rețelele nu țin pasul cu investițiile. Putem ajunge să avem energie disponibilă pe care nu o putem transporta sau valorifica integral, în timp ce în alte intervale importăm energie scumpă.

Principalul blocaj îl reprezintă infrastructura de transport și distribuție, unde investițiile durează ani, iar deficitul de specialiști întârzie și mai mult proiectele.

În următorii 3–5 ani, prioritățile trebuie să fie modernizarea rețelelor, dezvoltarea stocării și formarea personalului calificat. Altfel, riscăm să avem capacități de producție nevalorificate, iar consumatorii să suporte în continuare costurile acestor dezechilibre”, a declarat Silviu Gresoi pentru Adevărul.

Problema rețelelor este cu atât mai importantă cu cât noile capacități de producție sunt amplasate și în zone în care infrastructura existentă trebuie adaptată pentru a putea prelua energia. Extinderea parcurilor solare și eoliene fără investiții coordonate în transport și distribuție poate duce la situații în care producția disponibilă nu poate fi livrată integral.

Flori, fete, biciclete! Mâine are loc prima ediţie Skirtbike la Timişoara

ANRE a modificat în acest an regulile de racordare și licențiere, inclusiv prin majorarea garanțiilor financiare pentru proiectele care solicită acces la rețea. Măsurile urmăresc să limiteze rezervarea speculativă a capacității de racordare de către proiecte care nu ajung să fie construite. Ele pot elibera capacitate pentru investiții care se concretizează, dar nu înlocuiesc lucrările necesare pentru extinderea și modernizarea rețelelor.

Bateriile pot acoperi o parte din diferența dintre producție și consum

Stocarea este una dintre soluțiile care pot reduce diferența dintre orele cu producție ridicată și cele în care consumul este mai mare. Energia produsă în timpul zilei poate fi păstrată și livrată ulterior, atunci când producția fotovoltaică scade.

Contează însă nu doar capacitatea bateriei, exprimată în MWh, ci și puterea la care aceasta poate livra energie, exprimată în MW, precum și durata de funcționare. O baterie cu o capacitate utilizabilă de 100 MWh și o putere de descărcare de 25 MW poate livra, în condiții ideale, energie timp de patru ore.

Exemplul a fost oferit de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, într-un interviu pentru Adevărul Financiar. El arată de ce capacitatea unei baterii nu trebuie confundată cu puterea pe care o poate furniza într-un anumit moment.

Pentru a acoperi un deficit de seară, instalațiile de stocare trebuie dimensionate în funcție de durata și amploarea necesarului și amplasate astfel încât să ajute efectiv sistemul. Bateriile nu pot înlocui însă rețelele. Dacă infrastructura nu poate prelua energia produsă sau nu o poate transporta către consumatori, stocarea nu rezolvă singură problema.

Marile proiecte energetice au nevoie de personal și infrastructură

România are în derulare investiții importante în producția de energie, de la centrale pe gaze la proiecte nucleare și exploatarea gazelor din Marea Neagră. Finalizarea lor poate modifica structura sistemului energetic, însă fiecare proiect presupune lucrări complexe, echipe specializate și capacitatea companiilor de a respecta termenele.

La Cernavodă, retehnologizarea Unității 1 presupune o intervenție de amploare, cu oprirea reactorului pentru lucrările principale. La Iernut, finalizarea centralei pe gaze este importantă pentru creșterea capacității de producție care poate fi controlată în funcție de necesarul sistemului. Proiectul Neptun Deep ar urma să aducă noi volume de gaze naturale, care pot susține atât consumul direct, cât și producția de electricitate.

Aceste investiții nu rezolvă însă automat problema disponibilității energiei. O centrală nouă are nevoie de personal pentru operare și mentenanță, de combustibil, de racordare la rețea și de condiții tehnice care să îi permită să funcționeze la parametrii proiectați.

În cazul rețelelor, lipsa specialiștilor poate afecta atât ritmul lucrărilor, cât și intervențiile în situații de avarie. Electricienii, instalatorii și tehnicienii sunt necesari nu doar pentru proiectele noi, ci și pentru întreținerea infrastructurii existente.

Gazele din Marea Neagră, la cheremul rușilor? Generalul care a înființat forțele de elită ale României explică ce arme ne trebuie obligatoriu

Formarea specialiștilor poate dura ani

Ministrul Energiei a susținut semnarea unui Pact pentru educație în energie și a vorbit despre identificarea meseriilor deficitare și pregătirea profesională în colaborare cu firmele din domeniu.

O astfel de abordare ar putea apropia pregătirea oferită de școli de nevoile companiilor, prin programe de învățământ profesional și tehnic, școli duale și stagii de practică. Ar fi necesare și programe de reconversie profesională și formare continuă pentru angajații care trebuie să lucreze cu tehnologii noi.

Rezultatele nu pot apărea însă imediat. Formarea unui electrician sau a unui tehnician cu experiență presupune ani de pregătire și practică, în timp ce proiectele energetice au termene de execuție deja stabilite. În plus, companiile au nevoie de predictibilitate pentru a putea planifica recrutarea și pregătirea echipelor.

Extinderea producției de energie este doar una dintre componentele dezvoltării sectorului. Capacitățile noi trebuie racordate, energia trebuie transportată și stocată atunci când este necesar, iar instalațiile trebuie operate și întreținute de personal calificat. În lipsa acestor condiții, o parte din investiții riscă să nu fie valorificată la întregul potențial.