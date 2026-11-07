Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul

Românii cu venituri mici ar putea beneficia de noi ajutoare pentru plata facturilor la energie și gaze. Guvernul analizează cine va putea primi bani de la stat, ce venituri trebuie să aibă beneficiarii și cât va valora sprijinul. În același timp, autoritățile pregătesc liberalizarea pieței gazelor, dar spun că schimbarea nu se va face brusc, pentru a evita scumpiri care să afecteze populația.

Ministerul Energiei evaluează posibilitatea acordării unor subvenții la energie Foto: Shutterstock

Una dintre principalele probleme pe care Ministerul Energiei vrea să le rezolve este identificarea familiilor care au cu adevărat nevoie de ajutor. Autoritățile spun că, în anii trecuți, o parte dintre banii alocați nu au ajuns întotdeauna la persoanele cele mai vulnerabile.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat sâmbătă, la Cernavodă, că sunt în desfășurare discuții cu mai multe instituții pentru modificarea actualului sistem de sprijin. Printre variante se află și realizarea unui registru al consumatorilor vulnerabili, care să permită identificarea corectă a celor care au dificultăți în plata facturilor.

Cine va primi ajutor de la stat pentru facturi

Autoritățile analizează veniturile populației și evoluția prețurilor la energie pentru a stabili cine va putea beneficia de ajutor. În funcție de aceste date vor fi stabilite pragurile de venit și suma pe care o vor primi gospodăriile eligibile.

Ministrul Energiei spune că scopul este ca sprijinul financiar să ajungă la oamenii care au cu adevărat probleme și nu să fie distribuit fără o evaluare clară a situației fiecărei gospodării.

„Trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat, care este nivelul de venit pentru grupa de consumatori pe care trebuie să o luăm în considerare şi, nu în ultimul rând, pentru a evalua cuantumul ajutorului care trebuie acordat”, a declarat Dumitru Chisăliţă.

Deocamdată, nu au fost stabilite sumele care vor fi acordate și nici veniturile maxime pe care trebuie să le aibă beneficiarii. Aceste criterii sunt încă discutate între ministerele implicate.

Se prelungește ajutorul pentru plata energiei electrice?

O altă variantă luată în calcul de Guvern este prelungirea Ordonanței de urgență nr. 35/2025, care prevede un mecanism de sprijin pentru gospodăriile aflate în sărăcie energetică.

Actualul program are termen de aplicare până la 31 decembrie 2026. Autoritățile analizează posibilitatea continuării acestuia, însă cu reguli noi, astfel încât ajutorul să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, a declarat că sunt analizate mai multe variante de sprijin. Acestea nu vizează doar familiile vulnerabile, ci și alte categorii de consumatori casnici și non-casnici.

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„Am identificat posibilităţile să prelungim această Ordonanţă 35/2025, care are termen de finalitate 31 decembrie 2026. Bineînţeles, regândită, corect, analizând exact care sunt acei consumatori vulnerabili”, a explicat oficialul.

Prin urmare, actualii beneficiari nu au încă garanția că vor primi ajutor în aceleași condiții și după expirarea programului. Decizia finală va depinde de criteriile pe care Guvernul le va stabili în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu facturile la gaze

O altă schimbare pregătită de autorități privește piața gazelor naturale. Ministerul Energiei vrea să treacă la un sistem liberalizat, în care prețurile sunt stabilite în condițiile pieței, însă susține că procesul trebuie pregătit cu atenție.

Pentru populație, schimbarea este importantă deoarece poate influența prețurile plătite pentru gazele naturale. Tocmai de aceea, ministrul Energiei spune că liberalizarea nu trebuie făcută în grabă și că sunt necesare măsuri intermediare pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor.

„A trece către o piaţă liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire”, a afirmat Dumitru Chisăliţă.

Ministrul a precizat că nu susține revenirea la o piață reglementată, ci o trecere treptată la liberalizare, astfel încât schimbarea să nu producă dezechilibre și pierderi pentru populație sau pentru companiile din domeniu.

Autoritățile iau în calcul și evoluțiile de pe piețele internaționale și europene de energie, unde prețurile pot influența costurile suportate de consumatorii din România.

Când află românii dacă primesc mai mulți bani pentru facturi

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat data la care vor fi prezentate noile reguli și nici valoarea ajutoarelor. Ministerele implicate analizează mai multe scenarii, iar o decizie va trebui să stabilească atât categoriile de beneficiari, cât și modul în care va fi acordat sprijinul.

Pentru românii cu venituri mici, cele mai importante detalii vor fi pragul de venit pentru acordarea ajutorului, suma primită și perioada în care acesta va fi disponibil.

Până la anunțarea unei decizii oficiale, actualele forme de sprijin rămân reglementate de actele normative în vigoare, iar eventualele modificări nu trebuie considerate deja adoptate.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în timpul vizitei premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita a avut loc după ce Unitatea 1 a centralei a fost reconectată la Sistemul Energetic Național, vineri, în urma unei opriri cauzate de debitul scăzut al Dunării.