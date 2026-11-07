 Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Românii cu venituri mici ar putea beneficia de noi ajutoare pentru plata facturilor la energie și gaze. Guvernul analizează cine va putea primi bani de la stat, ce venituri trebuie să aibă beneficiarii și cât va valora sprijinul. În același timp, autoritățile pregătesc liberalizarea pieței gazelor, dar spun că schimbarea nu se va face brusc, pentru a evita scumpiri care să afecteze populația.

Un bec, câteva monede şi un pix peste o factură de energie
Ministerul Energiei evaluează posibilitatea acordării unor subvenții la energie Foto: Shutterstock

Una dintre principalele probleme pe care Ministerul Energiei vrea să le rezolve este identificarea familiilor care au cu adevărat nevoie de ajutor. Autoritățile spun că, în anii trecuți, o parte dintre banii alocați nu au ajuns întotdeauna la persoanele cele mai vulnerabile.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a anunțat sâmbătă, la Cernavodă, că sunt în desfășurare discuții cu mai multe instituții pentru modificarea actualului sistem de sprijin. Printre variante se află și realizarea unui registru al consumatorilor vulnerabili, care să permită identificarea corectă a celor care au dificultăți în plata facturilor.

Cine va primi ajutor de la stat pentru facturi

Autoritățile analizează veniturile populației și evoluția prețurilor la energie pentru a stabili cine va putea beneficia de ajutor. În funcție de aceste date vor fi stabilite pragurile de venit și suma pe care o vor primi gospodăriile eligibile.

Ministrul Energiei spune că scopul este ca sprijinul financiar să ajungă la oamenii care au cu adevărat probleme și nu să fie distribuit fără o evaluare clară a situației fiecărei gospodării.

„Trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat, care este nivelul de venit pentru grupa de consumatori pe care trebuie să o luăm în considerare şi, nu în ultimul rând, pentru a evalua cuantumul ajutorului care trebuie acordat”, a declarat Dumitru Chisăliţă.

Deocamdată, nu au fost stabilite sumele care vor fi acordate și nici veniturile maxime pe care trebuie să le aibă beneficiarii. Aceste criterii sunt încă discutate între ministerele implicate.

Se prelungește ajutorul pentru plata energiei electrice?

O altă variantă luată în calcul de Guvern este prelungirea Ordonanței de urgență nr. 35/2025, care prevede un mecanism de sprijin pentru gospodăriile aflate în sărăcie energetică.

Actualul program are termen de aplicare până la 31 decembrie 2026. Autoritățile analizează posibilitatea continuării acestuia, însă cu reguli noi, astfel încât ajutorul să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, a declarat că sunt analizate mai multe variante de sprijin. Acestea nu vizează doar familiile vulnerabile, ci și alte categorii de consumatori casnici și non-casnici.

Prețuri „foarte mari” la petrol și gaze în această iarnă. Previziunile sumbre ale Uniunii Europene

„Am identificat posibilităţile să prelungim această Ordonanţă 35/2025, care are termen de finalitate 31 decembrie 2026. Bineînţeles, regândită, corect, analizând exact care sunt acei consumatori vulnerabili”, a explicat oficialul.

Prin urmare, actualii beneficiari nu au încă garanția că vor primi ajutor în aceleași condiții și după expirarea programului. Decizia finală va depinde de criteriile pe care Guvernul le va stabili în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu facturile la gaze

O altă schimbare pregătită de autorități privește piața gazelor naturale. Ministerul Energiei vrea să treacă la un sistem liberalizat, în care prețurile sunt stabilite în condițiile pieței, însă susține că procesul trebuie pregătit cu atenție.

Pentru populație, schimbarea este importantă deoarece poate influența prețurile plătite pentru gazele naturale. Tocmai de aceea, ministrul Energiei spune că liberalizarea nu trebuie făcută în grabă și că sunt necesare măsuri intermediare pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor.

„A trece către o piaţă liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire”, a afirmat Dumitru Chisăliţă.

Ministrul a precizat că nu susține revenirea la o piață reglementată, ci o trecere treptată la liberalizare, astfel încât schimbarea să nu producă dezechilibre și pierderi pentru populație sau pentru companiile din domeniu.

Autoritățile iau în calcul și evoluțiile de pe piețele internaționale și europene de energie, unde prețurile pot influența costurile suportate de consumatorii din România.

Când află românii dacă primesc mai mulți bani pentru facturi

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat data la care vor fi prezentate noile reguli și nici valoarea ajutoarelor. Ministerele implicate analizează mai multe scenarii, iar o decizie va trebui să stabilească atât categoriile de beneficiari, cât și modul în care va fi acordat sprijinul.

Pentru românii cu venituri mici, cele mai importante detalii vor fi pragul de venit pentru acordarea ajutorului, suma primită și perioada în care acesta va fi disponibil.

Până la anunțarea unei decizii oficiale, actualele forme de sprijin rămân reglementate de actele normative în vigoare, iar eventualele modificări nu trebuie considerate deja adoptate.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în timpul vizitei premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita a avut loc după ce Unitatea 1 a centralei a fost reconectată la Sistemul Energetic Național, vineri, în urma unei opriri cauzate de debitul scăzut al Dunării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
digi24.ro
image
Cele mai frumoase sate din România pe care merită să le vizitezi toamna. Destinații pentru o escapadă departe de aglomerație
stirileprotv.ro
image
Ipocrizia liderilor Europei. Critică acordul prin care Trump primește motorină de la Putin, dar cumpără cantități uriașe de gaz lichefiat din Rusia pentru care plătesc sume record. În primele 9 luni din 2026, țările UE au băgat 8 miliarde de euro în conturile Kremlinului
gandul.ro
image
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
mediafax.ro
image
Litigiu înainte de FCSB – Corvinul! Detalii de culise și miza financiară
fanatik.ro
image
Turneul din Maroc al Ansamblului „Ciocârlia”, în arhivele Securității: „Nu cred că e cazul să intervin la prietenul Nicolae Ceaușescu!”. Ce instrumente a cerut regele Hassan al II-lea și ce avere le-a oferit muzicienilor în 1977
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
După ce a ajuns să cântărească 310 kilograme, a reușit să se ”transforme” spectaculos! Cât a slăbit și cum arată în prezent
digisport.ro
image
Când se deschide târgul de Crăciun de la Craiova în 2026 și care vor fi atracțiile
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Un sat din Prahova a intrat în Cartea Recordurilor. Performanța impresionantă reușită de voluntari
observatornews.ro
image
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe
playtech.ro
image
Tot adevărul despre conflictul Coelho – Nsimba de la Craiova. Dezvăluirile lui Mario Felgueiras
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Laurențiu Reghecampf, dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali
digisport.ro
image
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Regina Întunericului trăiește în lux! Cum și-a decorat Gabriela Lucuțar apartamentul de fiţe cu negru, auriu și urne funerare
romaniatv.net
image
Vești bune despre creșterea pensiei. Premierul Luca Niculescu a făcut anunțul pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme
click.ro
image
Moment copleșitor pentru Irina Rimes la Vocea României. Piesa lui Michael Jackson a făcut-o să plângă
click.ro
image
„Chistul e uriaș. Nu știu cum rezistă”. Emily Burghelea, mărturisire dureroasă despre diagnosticul soțului
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Ales stenar (Pietrele lui Ale) din sudul Suediei, o monumentală construcție din piatră din Epoca Fierului, cu vedere la Marea Baltică, datând din jurul anilor 600–1000 d.Hr.
Originile limbilor europene, dezvăluite de ADN-ul antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine
image
„Cancer?” Tudor de la Fly Project, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 40 de kilograme

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent