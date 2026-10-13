Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61%

Chiriile, motorina şi benzina au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri în septembrie 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în timp ce rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate marţi, 13 octombrie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

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„După trei luni de deflaţie, în septembrie 2026 inflaţia anuală îşi reia creşterea şi atinge nivelul de 6,6%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,61%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,12%.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%”, se arată în analiza INS, potrivit Agerpres.

Institutul arată că în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la cafea (13,78%), ouă (10,84%) și carne de bovine (8,5%).

Creșteri importante au fost consemnate și la ulei comestibil (7,62%), lapte (7,56%) și produse din zahăr și miere (5,81%). În schimb, fructele proaspete s-au ieftinit cu 16,69%, cartofii cu 3,64%, mălaiul cu 3,42% și făina cu 3,23%.

În cazul mărfurilor nealimentare, motorina şi benzina au înregistrat cele mai mari creşteri de preţuri, de 37,61%, respectiv 28,42%. Energia electrică şi-a majorat tariful cu doar 1,35%, cea termică cu 10,7%.

Tricotajele s-au scumpit cu 7%, cărțile, ziarele și revistele cu 6,36%, detergenții cu 6,25%, iar tutunul și țigările cu 5,72%. În schimb, energia electrică s-a scumpit cu doar 1,35%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor.

Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în septembrie cu 1,9%.

Chiriile au înregistrat cea mai mare scumpire

În perioada septembrie 2026 - septembrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,63%. Ceasurile, aparatele video şi articolele sportive şi-au majorat preţurile într-un an cu 8,53%.

Nu în ultimul rând, în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, chiriile au înregistrat cea mai mare scumpire dintre servicii, de 39,46%. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 14,11%, iar abonamentele de televiziune cu 14,02%.

Majorări au fost consemnate și la serviciile medicale (8,53%), transportul rutier (8,58%), serviciile poștale (9,32%) și abonamentele auto (9,77%).

Serviciile restaurantelor și cafenelelor s-au scumpit cu 6,14%, iar cazarea la hotel cu 3,47%. În schimb, serviciile aeriene s-au ieftinit cu 14% față de august 2026.

INS menţionează că, în calculul inflaţiei, începând cu august 2025, a fost luată în considerare încetarea schemei de plafonare a preţurilor energiei electrice, instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte gazele naturale, de la 1 aprilie 2026 a încetat plafonarea preţului pentru consumatorii casnici, aceasta fiind înlocuită cu un nou mecanism de protecţie, prevăzut de OUG nr. 12/2026.