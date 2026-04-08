Protest spontan în Valea Jiului. Peste 100 de mineri au refuzat să intre în subteran deoarece nu vor mai primi bonusuri de Paște

Peste 100 de angajați de la minele Vulcan, Lupeni și Livezeni, din Valea Jiului, au declanșat miercuri dimineață, 8 aprilie, un protest spontan. Ei au refuzat să intre în subteran în schimbul I, după ce au aflat că nu vor mai primi primele de Paște prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Conform prevederilor contractuale, minerii ar fi trebuit să beneficieze de o primă acordată în Vinerea Mare și de o altă primă de Paște.

Angajații susțin că li s-ar fi transmis inițial că aceste beneficii vor fi acordate, însă ulterior au fost informați că nu vor mai fi plătite, conform presei locale din Hunedoara.

Decizia a generat tensiuni încă din primele ore ale dimineții, minerii luând ulterior decizia să nu coboare în subteran.

Reprezentanții conducerii Complexului Energetic Valea Jiului invocă însă constrângerile financiare și legislative. Președintele Consiliului de Administrație, Andrei Poșa, a explicat că situația economică a companiei, precum și regulile stricte privind ajutorul de stat, împiedică acordarea acestor beneficii.

„Nu putem acorda beneficii care ulterior să fie imputate sau recuperate. Există reguli clare în cazul companiilor aflate în această situaţie”, a declarat acesta.

Complexul Energetic Valea Jiului funcționează în condiții speciale, fiind susținut prin ajutor de stat, ceea ce impune limite stricte asupra cheltuielilor salariale suplimentare.

Exploatările miniere Vulcan, Lupeni și Livezeni fac parte din structura companiei, alături de mina Lonea. Dintre acestea, exploatările Lupeni și Lonea se află în prezent în proces de închidere, ceea ce amplifică incertitudinile din rândul angajaților.

La începutul lunii aprilie, mai mulți mineri s-au blocat în subteran la mina Lupeni, nemulțumiți că vor avea contractele prelungite doar pe patru luni. După câteva ore, protestul s-a încheiat. Protestul a fost detensionat după ce conducerea și sindicatul au convenit prelungirea contractelor angajaților pe perioadă determinată cu încă patru luni.