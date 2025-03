Reducerea cheltuielilor statului: 26 de directori din CE Valea Jiului au fost trecuți pe funcții de execuție

26 de directori care ocupă o parte din cele 84 de funcții de conducere la Complexul Energetic Valea Jiului vor fi trecuți pe funcții de execuție, în cadrul acțiunii de reducere a cheltuielilor statului, a anunțat luni ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

În urma unei analize detaliate a situației financiare și cu scopul de a crește eficiența și economisirea resurselor, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) a decis reducerea a 26 de funcții de conducere dintr-un total de 84, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă de 33%, a anunțat luni ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, măsura va genera economii substanțiale, estimându-se o reducere a cheltuielilor de până la 7 milioane de lei până în 2032, îmbunătățind eficiența financiară a companiei.

Cheltuielile reduse cu 20%

În paralel, au fost dispuse și măsuri suplimentare pentru reducerea cheltuielilor companiei, stabilindu-se o diminuare de 20% a acestora, în concordanță cu obiectivele Ministerului Energiei de a asigura sustenabilitatea financiară a întregii activități.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru asigurarea unei bune funcționări a Complexului Energetic Valea Jiului și pentru protejarea locurilor de muncă esențiale în cadrul exploatării cărbunelui. În continuare, ne vom concentra pe optimizarea resurselor, fără a afecta personalul operativ care susține funcționarea centralei Paroșeni și a minelor de cărbune. Suntem angajați în procesul de transformare și modernizare a sectorului energetic, astfel încât să răspundem provocărilor economice cu soluții durabile, și suntem la fel de hotărâți să oprim risipa și să eficientizăm cheltuirea banului public”, a declarat domnul Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

În ceea ce privește personalul, măsurile nu afectează angajații desemnați pentru exploatarea cărbunelui și pentru funcționarea Termocentralei Paroșeni, aceste sectoare rămânând operaționale și esențiale pentru furnizarea energiei.

Aceste decizii reprezintă un pas important în cadrul procesului de reorganizare și eficientizare a activităților Societății Complexul Energetic Valea Jiului, cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor economice ale companiei și ale sectorului energetic național.

Ministerul precizeazî că, în perioada 19-20 martie 2025, la Societatea Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) au avut loc două ședințe ale Consiliului de Administrație, în cadrul cărora au fost discutate măsuri esențiale pentru îmbunătățirea eficienței financiare și operaționale ale companiei. La ședința din 19 martie, alături de conducerea companiei, a fost prezent și domnul consilier Nicolae Niculăiță, conform dispozițiilor Ministrului Energiei, Sebastian Burduja.

În cadrul acestei ședințe, domnul director general Eduard Aurelian Mija a comunicat reprezentanților sindicali aplicarea măsurilor prevăzute în adresa nr. 33/SIB/08.01.2025, ce vizează reducerea funcțiilor de conducere și a cheltuielilor pentru optimizarea activității.

Ajutor de stat de 3 miliarde de lei

Amintim că, la 13 martie 2025, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care este acordat un ajutor de stat în valoare de peste 3 miliarde de lei Complexului Energetic Valea Jiului.

„În valea Jiului am trecut de la o companie care era în faliment, Complexul Energetic Hunedoara, am realizat o dare în plată foarte complicată pe o nouă companie, Complex Energetic Valea Jiului, după care am început un amplu proces de negociere cu Comisia Europeană pentru aprobarea unui ajutor de stat”, a spus ministrul Sebastian Burduja, precizând că în toate statele europene punerea în siguranță a exploatărilor miniere s-a făcut cu ajutor de stat.

Potrivit ministrului, suma totală este de 3,9 miliarde de lei. Banii vor merge pentru punerea în siguranță a patru mine: Lonea, Lupeni, Libezeni și Vulcani.

„Aceste cheltuieli sunt necesare, dar sunt și foarte strict monitorizate”, a mai precizat ministrul.

Burduja le-a mai transmis celor de la Complexul Energetic Valea Jiului să fie atenți la felul în care cheltuie banul public.

Decizia privind suma de 3,9 miliarde de lei a fost aprobată de Comisia Europeană la finalul anului trecut.