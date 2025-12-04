search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Pensiile aduse acasă, o povară pentru Poșta Română: „Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuire”

0
0
Publicat:

Aducerea pensiilor acasă la pensionari este o povară pentru Poșta Română, directorul companiei de stat susținând că cei 60 de milioane de lei primiți lunar de la stat sunt insuficienți și că ar trebui organizată o licitație pentru prestarea acestui serviciu.

Un poștaș dă pensia unei bătrâne
Directorul Poștei spune că aducerea pensiilor acasă este o povară. Foto arhivă

Pentru Poşta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari. Gândiţi-vă că noi pentru toate aceste maşini trebuie să instalăm nişte elemente de siguranţă conform Legii 333, ceea ce înseamnă că e nevoie de un safe, un buton de panică, de dispecerizare, toate acestea sunt nişte costuri pe care noi trebuie să le facem. Avem centre de procesare. Nu exagerez, dar cred că cele mai mari centre de procesare de cash din ţară sunt deţinute de Poşta Română, nu de bănci comerciale, nu de firme care se ocupă cu acest lucru, ci de Poşta Română. Toate lucrurile acestea reprezintă nişte cheltuieli în plus pentru Poşta Română care sunt realizate exclusiv pentru parteneriatul cu Ministerul Muncii. Aşa că înţeleg şi într-adevăr este o cheltuială mare pentru un minister, mi-aş dori să fie mai mică, dar îmi doresc să existe această modernizare a statului, dar deocamdată cele 60 de milioane (de lei n.r.) nu reprezintă un venit foarte bun pentru Poşta Română. Din contră, trebuie să folosim bani din alte surse ca să acoperim această activitate", a declarat joi directorul CN Poșta Română, Valentin Ştefan.

Acesta a explicat că, deşi Poşta primeşte circa 60 de milioane de lei lunar pentru distribuirea pensiilor, o parte semnificativă din sumă se întoarce către stat sub forma costurilor de procurare a numerarului, motiv pentru care compania ar dori ca acest serviciu să fie scos la licitaţie.

Asta este cifra pe care noi o primim de la Ministerul Muncii, lunar (60 de milioane de lei - n.r.), pentru cele două convenţii, una cu Casa de Pensii, cealaltă cu ANPIS. În aceşti bani, compania are undeva spre 20% cheltuieli cu achiziţionarea de cash. Ce se întâmplă? Casele teritoriale de pensii ne virează anumite sume în conturile Poştei, din trezorerie în contul Poştei, iar noi trebuie să-i transformăm în cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a ţării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăştia trebuie să vină de undeva şi nimeni nu ţi-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ţi-i dă gratuit. Motiv pentru care cumpărăm banii şi de la băncile comerciale, dar în special de la Trezorerie, de la Banca Naţională. Aşa că din acele 60 de milioane, cam 15-20% merg către alţi concurenţi. În mare măsură către stat. Noi avem undeva la 70% din aceşti bani. Este nedrept să se spună că aceşti bani vin către Poştă. Pur şi simplu sunt mutaţi dintr-un buzunar în altul, trec şi prin conturi ale Poştei şi merg mai departe înapoi la stat. Asta ca o explicaţie. Mai mult: noi ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuirea de pensii", a explicat Ştefan.

El a adăugat că doar în cazul în care se va organiza o licitaţie pentru distribuirea de pensii se va ştii dacă cele 60 de milioane de lei reprezintă „o sumă mică sau o sumă mare".

Eu vă spun din start că dacă se organizează această licitaţie cele 60 de milioane cheltuite de minister în fiecare lună vor reprezenta un mare discount pentru minister. Deci aşteptăm să se facă acea licitaţie, să dicteze piaţa care este cifra corectă şi vedem după aceea dacă Poşta Română beneficiază nedrept de aceşti bani sau nu. În altă ordine de idei, ca şi cetăţean român sunt de acord, statul român cheltuieşte foarte mulţi bani, multe instituţii ar trebui desfiinţate, o bună parte din activitatea acestor instituţii ar trebui preluată de Poşta Română prin ghişeul universal care este tot o concepţie a statului român, dar ştiţi cum este: vorbe multe fapte puţine", a afirmat Valentin Ştefan.

Potrivit sursei citate, aproape 4 milioane şi jumătate de beneficiari, atât pensionari cât şi alte persoane, beneficiază de diferite ajutoare, precum alocaţii sau indemnizaţie pentru creştere copil, aproximativ 40-45% dintre pensionari primind încă pensiile cash de la Poşta Română.

Întrebat de jurnalişti dacă se teme că Poşta Română ar putea rămâne fără acest serviciu, Ştefan a menţionat că ar reprezenta un lucru pozitiv pentru companie.

Nu în ultimul rând, Valentin Ştefan a adăugat că veniturile realizate de Poştă din partea Ministerului Muncii reprezintă undeva la 36-37% de la Casa de Pensii şi undeva 7-8% de la ANPIS, dar sunt şi „principala cheltuială a companiei"

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație”
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
playtech.ro
image
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii tulburătoare despre Roxana Moise! Când a depistat fosta concurentă de la „Exatlon” boala care a răpus-o
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Pensionarii sunt îngenuncheați de măsurile de austeritate din România. Casele de Ajutor Reciproc au fost luate cu asalt
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză