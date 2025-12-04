Pensiile aduse acasă, o povară pentru Poșta Română: „Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuire”

Aducerea pensiilor acasă la pensionari este o povară pentru Poșta Română, directorul companiei de stat susținând că cei 60 de milioane de lei primiți lunar de la stat sunt insuficienți și că ar trebui organizată o licitație pentru prestarea acestui serviciu.

„Pentru Poşta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari. Gândiţi-vă că noi pentru toate aceste maşini trebuie să instalăm nişte elemente de siguranţă conform Legii 333, ceea ce înseamnă că e nevoie de un safe, un buton de panică, de dispecerizare, toate acestea sunt nişte costuri pe care noi trebuie să le facem. Avem centre de procesare. Nu exagerez, dar cred că cele mai mari centre de procesare de cash din ţară sunt deţinute de Poşta Română, nu de bănci comerciale, nu de firme care se ocupă cu acest lucru, ci de Poşta Română. Toate lucrurile acestea reprezintă nişte cheltuieli în plus pentru Poşta Română care sunt realizate exclusiv pentru parteneriatul cu Ministerul Muncii. Aşa că înţeleg şi într-adevăr este o cheltuială mare pentru un minister, mi-aş dori să fie mai mică, dar îmi doresc să existe această modernizare a statului, dar deocamdată cele 60 de milioane (de lei n.r.) nu reprezintă un venit foarte bun pentru Poşta Română. Din contră, trebuie să folosim bani din alte surse ca să acoperim această activitate", a declarat joi directorul CN Poșta Română, Valentin Ştefan.

Acesta a explicat că, deşi Poşta primeşte circa 60 de milioane de lei lunar pentru distribuirea pensiilor, o parte semnificativă din sumă se întoarce către stat sub forma costurilor de procurare a numerarului, motiv pentru care compania ar dori ca acest serviciu să fie scos la licitaţie.

„Asta este cifra pe care noi o primim de la Ministerul Muncii, lunar (60 de milioane de lei - n.r.), pentru cele două convenţii, una cu Casa de Pensii, cealaltă cu ANPIS. În aceşti bani, compania are undeva spre 20% cheltuieli cu achiziţionarea de cash. Ce se întâmplă? Casele teritoriale de pensii ne virează anumite sume în conturile Poştei, din trezorerie în contul Poştei, iar noi trebuie să-i transformăm în cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a ţării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăştia trebuie să vină de undeva şi nimeni nu ţi-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ţi-i dă gratuit. Motiv pentru care cumpărăm banii şi de la băncile comerciale, dar în special de la Trezorerie, de la Banca Naţională. Aşa că din acele 60 de milioane, cam 15-20% merg către alţi concurenţi. În mare măsură către stat. Noi avem undeva la 70% din aceşti bani. Este nedrept să se spună că aceşti bani vin către Poştă. Pur şi simplu sunt mutaţi dintr-un buzunar în altul, trec şi prin conturi ale Poştei şi merg mai departe înapoi la stat. Asta ca o explicaţie. Mai mult: noi ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuirea de pensii", a explicat Ştefan.

El a adăugat că doar în cazul în care se va organiza o licitaţie pentru distribuirea de pensii se va ştii dacă cele 60 de milioane de lei reprezintă „o sumă mică sau o sumă mare".

„Eu vă spun din start că dacă se organizează această licitaţie cele 60 de milioane cheltuite de minister în fiecare lună vor reprezenta un mare discount pentru minister. Deci aşteptăm să se facă acea licitaţie, să dicteze piaţa care este cifra corectă şi vedem după aceea dacă Poşta Română beneficiază nedrept de aceşti bani sau nu. În altă ordine de idei, ca şi cetăţean român sunt de acord, statul român cheltuieşte foarte mulţi bani, multe instituţii ar trebui desfiinţate, o bună parte din activitatea acestor instituţii ar trebui preluată de Poşta Română prin ghişeul universal care este tot o concepţie a statului român, dar ştiţi cum este: vorbe multe fapte puţine", a afirmat Valentin Ştefan.

Potrivit sursei citate, aproape 4 milioane şi jumătate de beneficiari, atât pensionari cât şi alte persoane, beneficiază de diferite ajutoare, precum alocaţii sau indemnizaţie pentru creştere copil, aproximativ 40-45% dintre pensionari primind încă pensiile cash de la Poşta Română.

Întrebat de jurnalişti dacă se teme că Poşta Română ar putea rămâne fără acest serviciu, Ştefan a menţionat că ar reprezenta un lucru pozitiv pentru companie.

Nu în ultimul rând, Valentin Ştefan a adăugat că veniturile realizate de Poştă din partea Ministerului Muncii reprezintă undeva la 36-37% de la Casa de Pensii şi undeva 7-8% de la ANPIS, dar sunt şi „principala cheltuială a companiei".