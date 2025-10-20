BNS îl acuză pe directorul Poştei Române de presiuni: „Mii de salariați sunt vizați de schimbare”

Blocul Național Sindical îi avertizează pe angajații Poștei Române să nu semneze noile fișe de post și încadrările impuse de directorul companiei, Valentin Ștefan, decizia, luată unilateral, fiind considerată ilegală.

Luni, 20 octombrie, Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un apel către lucrătorii Poștei Române, prin care îi îndeamnă să nu semneze solicitarea directorului general Valentin Ștefan de modificare a fișelor de post. Într-o înștiințare emisă pe 15 octombrie 2025, conducerea companiei a anunțat că, începând cu 1 noiembrie 2025, „salariații cu activitate de distribuire - factori poștali - urban/ rural, agenți poștali vor semna fișe de post aferente funcției de «curier poștal»”.

„Nu dați curs solicitării managerului Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan!

În data de 15 octombrie 2025, directorul general al companiei a transmis o înștiințare conform căreia începând cu data de 1 noiembrie 2025, „salariații cu activitate de distribuire - factori poștali - urban/ rural, agenți poștali vor semna fișe de post aferente funcției de «curier poștal».” Mii de salariați din Poșta Română sunt vizați de schimbare”, se arată în comunicatul BNS.

BNS susține că această schimbare reprezintă o modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi este ilegală.

„Blocul Național Sindical informează că lucrătorii Poștei Române sunt angajați ai companiei în baza unor contracte individuale de muncă. Încadrarea acestora pe funcție se face în baza contractelor individuale de muncă. Acestea nu pot fi modificate unilateral! Schimbarea încadrării și a fișei postului reprezintă o modificare a unui element esențial a contractului individual de muncă.

Potrivit art. 41, alin.(1) din Codul muncii, modificarea contractului individual de muncă NU se poate face decât CU ACORDUL PĂRȚILOR (adică, doar cu acordul dumneavoastră!) și nu se poate impune salariatului de către angajator!

Prin schimbarea încadrării dintr-o meserie/ calificare în alta, în realitate vă veți transforma în angajați necalificați și atunci orice obligație a angajatorului de a vă plăti mai bine dispare!”, susţin reprezentanţii sindicaliştilor.

În plus, BNS subliniază că modificarea funcției din „factor poștal” și „agent poștal” în „curier poștal” nu are corespondență oficială în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

„Totuși, un manager (inter)stelar ca domnul Ștefan ar trebui să știe că în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) nu există nicăieri ocupația de «curier poștal». Ceea ce vrea directorul general este ca dumneavoastră, salariații vizați, să vă încolonați și să acceptați să renunțați de bunăvoie (sau la presiunea șefilor) la ocupații recunoscute oficial și care ar trebui plătite mai bine decât ocupații fantomă, inventate de directorul Valentin Ștefan!”, mai acuză sindicatul.

Consultarea sindicatului este obligatorie

BNS reamintește conducerii Poștei că, potrivit Legii 467/2006, este obligatorie informarea și consultarea reprezentanților salariaților înainte de orice decizie ce afectează structura posturilor sau raporturile de muncă:

„BNS reamintește Consiliului de Administrație, cât și directorului general Ștefan că potrivit Legii 467/2006 este obligatorie informarea și consultarea reprezentanților salariaților (în cazul de față SLPR) înainte de a lua orice decizie ce ar putea conduce la modificări privind organizarea muncii, în structura posturilor sau în raporturile de muncă, iar acestora trebuie să li se permită să formuleze un punct de vedere fundamentat asupra modificărilor propuse”, se arată în comunicatul citat.

Logo de 48.000 de euro şi campanii publicitare

BNS îi reproșează directorului Companiei Poşta Română, Valentin Ștefan, că încearcă să facă economii pe seama angajaților, în timp ce alocă fonduri uriaşe pentru publicitate.

„Așa vreți să faceți economie la Poșta Română, domnule director? Pe spatele lucrătorilor? Dar când ați semnat achiziția unui amărât de logo cu 48 de mii de euro nu v-ați mai gândit la bugetul companiei? Sau atunci era bine? Sau atunci când ați pus deoparte sume pentru promovarea companiei în mass-media (de parcă ditamai compania mai avea nevoie de publicitate) v-ați gândit la reduceri de cheltuieli? Nu, nu v-a păsat! Vă spunem noi!”, acuză sindicatul, care susţine că scopul real al schimbării încadrării în muncă este protejarea conducerii în fața controalelor Inspecției Muncii, deoarece mulți angajați ar trebui să fie plătiți la un nivel mai mare decât salariul minim.