Poșta Română se rebranduiește. Cât costă modernizarea oficiilor poștale

Publicat:

Conducerea Poştei Române a prezentat, joi, înoua identitate vizuală a companiei, un proces de rebranding care vizează diversificarea portofoliului de branduri, cu accent pe ghişeuri universale, curierat şi logistică, precum şi pe servicii financiar-bancare 

Poșta Română se rebranduiește
Poșta Română se rebranduiește

Strategia noastră este clară şi merge în trei direcţii: Ghişeul universal, o infrastructură strategică a statului român prin care să se ţină relaţia dintre cetăţeni şi companii şi instituţii; curierat şi logistică; servicii financiar-bancare prin soluţii digitale accesibile. Ce urmează? Pe curierat, aşa cum reiese din studiu, avem un segment de piaţă foarte tânăr, 18 - 29 de ani. Ne facem treaba conştiincios şi pe celelalte paliere. Suntem o companie care a evoluat în timp. Ne-am adaptat şi ne-am dezvoltat continuu, păstrând legătura cu toate comunităţile din România. Ne transformăm în profunzime logistic, digital şi mai ales uman. Colegii ştiu cât de greu este", a punctat directorul general al Poștei Române (CNPR), Valentin Ştefan.

Potrivit acestuia, strategia de rebranding presupune un pachet complex, ce include, în acord cu procesul de transformare organizaţională, o nouă identitate vizuală a Poştei Române „sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate şi a unui brand endorsat".

Procesul de rebranding este dezvoltat în colaborare cu Inoveo Concept, agenţie românească de consultanţă în branding şi design cu peste 20 de ani de experienţă şi un portofoliu extins de proiecte pentru branduri naţionale şi internaţionale.

10-15 milioane de euro, modernizarea oficiilor poștale

Modernizarea oficiilor poştale va costa între 10 şi 15 milioane de euro, în următorii doi ani, iar branduirea maşinilor din parcul auto al Poştei Române cu noua identitate vizuală va fi de 50 - 100 de euro pe fiecare autovehicul, a declarat Valentin Ştefan.

Oficiile poştale trebuie igienizate şi modernizate. Hub-ul din Bucureşti ne costă 50 de milioane de lei, o să-i punem şi noua identitate vizuală. Hub-ul din Moldova o să ne coste, probabil, 30 de milioane de lei. Pentru modernizarea oficiilor poştale estimăm o investiţie între 10 şi 15 milioane de euro, în următorii doi ani. Modernizarea acestora trebuie făcută, pentru că toată lumea ştie că imaginea şi atmosfera din oficiile poştale trebuie aduse la zi. De asemenea, branduirea cu noul logo a maşinilor din parcul auto al Poştei o să coste între 50 şi 100 de euro pentru fiecare maşină. În privinţa uniformelor oferite angajaţilor, contractul variază... De exemplu, în anul 2023, valoarea a fost cam de cinci milioane de lei, dar Poşta Română nu a avut niciun cost pe acele uniforme, pentru că avem obligativitatea de a angaja multe persoane cu dizabilităţi şi dacă nu faci acest lucru plăteşti către stat o anumită sumă. În schimb, dacă oferi diferite produse care sunt realizate de companie ca unitate protejată, statul român îţi deduce 50% din suma pe care trebuie să o dai la buget. În cazul Poştei Române, în fiecare an avem la dispoziţie zece milioane de lei pe care îi cheltuim pe acest tip de firme care vin la licitaţie pentru uniforme. Motiv pentru care Poşta Română are cost zero pe tot ce înseamnă uniforme", a afirmat Ştefan.

La jumătatea lunii septembrie, oficialii CNPR anunţau că a fost demarat, în 2025, un proces de rebranding şi diversificare a portofoliului de branduri al companiei, cu accent pe ghişeuri universale, curierat şi logistică, precum şi pe servicii financiar-bancare digitale.

CNPR este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale, ce deţine, în prezent, o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional, dintre care 676 sunt oficii poştale şi 1.054 ghişee poştale.

