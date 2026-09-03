Pas important pentru securitatea energetică a României. Transgaz, implicat în extinderea Coridorului Vertical

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a vizitat joi, alături de omologii săi din cadrul inițiativei Coridorul Vertical, terminalul flotant de gaze naturale lichefiate (GNL) de la Alexandroupolis, Grecia. Terminalul reprezintă un punct strategic pentru diversificarea surselor de gaze ale României și pentru transportul gazelor către Europa Centrală și de Est.

Cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical a început în 2016. Foto: Facebook

Vizita a avut loc în cadrul programului grupului tehnic de lucru al Inițiativei Coridorului Vertical. La aceasta au participat directorii generali ai operatorilor de transport și sistem de gaze naturale implicați în proiect, precum și ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou.

Terminalul de la Alexandroupolis poate furniza 5,5 miliarde de metri cubi de gaze

Terminalul FSRU (Floating Storage Regasification Unit) de la Alexandroupolis este operațional din octombrie 2024 și este amplasat la aproximativ opt kilometri de coastă, în apropierea portului Alexandroupolis.

Instalația este operată de Gastrade S.A., companie care este și parte semnatară a Memorandumului de Înțelegere privind Coridorul Vertical.

FSRU Alexandroupolis are o capacitate de regazificare de 5,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an și o capacitate de stocare de 153.500 de metri cubi de GNL.

Terminalul are în prezent 14 companii care au rezervat capacitate până în anul 2030.

Printre beneficiarii gazelor transportate prin această infrastructură se numără Grecia, Bulgaria, România, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova.

Ion Sterian: „Alexandroupolis are o importanță strategică pentru România”

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a subliniat importanța terminalului pentru securitatea energetică a României.

„Alexandroupolis are o importanță strategică pentru România. Valoarea sa pentru țara noastră rezultă în principal din conectarea României la GNL din surse globale și transportarea acestuia în continuare în Ungaria, Republica Moldova și Ucraina. Vizita s- a înscris în programul grupului tehnic de lucru din cadrul Initiativei Coridorul Vertical”, a declarat Ion Sterian.

Prin intermediul Coridorului Vertical, infrastructura existentă de transport al gazelor poate permite aducerea în regiune a gazelor naturale provenite din surse globale, inclusiv GNL, și transportarea acestora către statele din Europa Centrală și de Est.

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Pentru România, proiectul este important atât pentru diversificarea surselor de aprovizionare, cât și pentru consolidarea rolului țării ca rută de tranzit pentru gaze către Republica Moldova și Ucraina.

Serbia și Macedonia de Nord, pe cale să intre în Coridorul Vertical

După vizita la terminalul de GNL de la Alexandroupolis, Ion Sterian a participat la reuniunea directorilor generali ai operatorilor de transport și sistem de gaze naturale din cadrul inițiativei Coridorul Vertical.

Discuțiile au vizat definitivarea textului unui Memorandum de Înțelegere extins al Coridorului Vertical, la care urmează să adere și operatorii de transport din Serbia și Macedonia de Nord.

La reuniune a participat și Joshua Volz, trimisul special pentru integrarea energetică globală al Departamentului de Energie al Statelor Unite.

Extinderea inițiativei urmărește consolidarea infrastructurii regionale și creșterea capacității de transport a gazelor între sudul și centrul Europei.

Cum a apărut Coridorul Vertical

Cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical a început în 2016, când miniștrii Energiei din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au semnat, la reuniunea CESEC (Reuniunea la Nivel Înalt pentru Conectivitate în Europa Centrală și de Est) de la Budapesta, o declarație comună privind dezvoltarea unui coridor pentru transportul gazelor naturale.

În 2019 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical între operatorii de transport și sistem din România – SNTGN Transgaz, Bulgaria – Bulgartransgaz, Ungaria – FGSZ și Grecia – DESFA, precum și compania ICGB, operatorul interconectorului Grecia-Bulgaria.

În decembrie 2022, la Atena, Ion Sterian a semnat un nou Memorandum de Înțelegere privind Coridorul Vertical. Documentul a adus o modificare importantă prin includerea companiei Gastrade, proprietarul, dezvoltatorul și operatorul terminalului offshore de GNL de la Alexandroupolis.

Ulterior, în ianuarie 2024, cooperarea a fost extinsă prin includerea unor noi operatori de transport: Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, controlată de Transgaz, GTSOU din Ucraina și Eustream din Slovacia.

Transgaz, rol important în securitatea energetică regională

Transgaz este operatorul național de transport al gazelor naturale din România și Republica Moldova și este controlat de statul român.

Compania deține monopolul natural asupra transportului gazelor naturale pe teritoriul României și asigură transportul unei proporții majoritare din gazele consumate la nivel național.

Prin dezvoltarea și extinderea Coridorului Vertical, România urmărește consolidarea poziției sale în infrastructura energetică regională și creșterea capacității de transport a gazelor către state precum Ungaria, Republica Moldova și Ucraina.