 Parteneriat strategic transatlantic: Transgaz și Argent LNG au semnat un Memorandum pentru o investiție într-un terminal de GNL | adevarul.ro
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Parteneriat strategic transatlantic: Transgaz și Argent LNG au semnat un Memorandum pentru o investiție într-un terminal de GNL

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Transgaz și compania americană Argent LNG au semnat, miercuri, un Memorandum de Înțelegere (MOU) prin care stabilesc cadrul pentru explorarea unei investiții strategice de capital a operatorului român în dezvoltatorul terminalului american de gaze naturale lichefiate (GNL).

Transgaz și Argent LNG au semnat un Memorandum pentru o investiție strategică FOTO Transgaz
Transgaz și Argent LNG au semnat un Memorandum pentru o investiție strategică FOTO Transgaz

Documentul a fost semnat la sediul Transgaz din București, iar cele două companii au încheiat și un acord de confidențialitate privind discuțiile. Memorandumul a fost semnat de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, și de președintele și directorul executiv al Argent LNG, Jonathan Bass, au transmis reprezentanții companiilor printr-un comunicat.

Potrivit comunicatului, Argent LNG dezvoltă la Port Fourchon, în statul american Louisiana, unul dintre cele mai mari terminale de export de GNL, cu o capacitate planificată de 25 de milioane de tone metrice pe an.

Transgaz, invitată să devină acționar la Argent LNG

Conform comunicatului, Argent LNG a invitat Transgaz să devină acționar în companie, având în vedere poziția strategică a României și rolul Transgaz în infrastructura regională de transport al gazelor naturale.

Obiectivele urmărite sunt facilitarea tranzitului gazelor naturale lichefiate din Statele Unite prin România către Republica Moldova și Ucraina, precum și ulterior către Ungaria, Austria, Republica Cehă, Slovacia și Germania, alături de diversificarea surselor de gaze naturale pentru România.

Memorandumul de Înțelegere stabilește un cadru neangajant prin care cele două părți vor explora, structura și negocia termenii unei eventuale investiții de capital.

Transgaz și-a exprimat intenția de a deveni acționar în Argent LNG, alături de alte companii americane, precizând că o astfel de investiție ar reprezenta un interes strategic pentru asigurarea accesului pe termen lung la livrări de GNL din SUA și pentru deținerea unei participații directe în compania care dezvoltă proiectul.

Rolul Coridorului Vertical

 Investițiile realizate de Transgaz în infrastructura de transport al gazelor, împreună cu dezvoltarea Coridorului Vertical, contribuie la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, la reducerea dependenței de gazul rusesc și la consolidarea securității energetice a României, Republicii Moldova, Ucrainei și a regiunii Europei Centrale, de Est și de Sud-Est, mai precizează comunicatul.

Potrivit Transgaz, România susține conceptul Coridorului Vertical încă din 2016, inițiativa având ca obiectiv reducerea dependenței de gazele naturale rusești și facilitarea aprovizionării cu GNL produs în Statele Unite.

Compania precizează că acest coridor interconectează sistemele naționale de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria și România cu cele din Republica Moldova și Ucraina, precum și cu rețelele din Ungaria, Austria, Republica Cehă, Slovacia și Germania, pentru a permite fluxuri bidirecționale de gaze.

Terminal cu o capacitate de 25 de milioane de tone pe an

Potrivit comunicatului, terminalul Argent LNG din Port Fourchon este proiectat cu o capacitate de 25 de milioane de tone metrice de GNL pe an și are ca termen estimat pentru primul transport comercial anul 2030.

Compania precizează că proiectul utilizează tehnologii și servicii furnizate de Baker Hughes, Honeywell UOP, ABB, GIS Engineering și Tecnimont și este conceput pentru a extinde accesul la livrări de GNL din SUA, inclusiv către piețele din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

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