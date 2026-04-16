Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Imagini cu primul tren electric nou Coradia Stream care a intrat în circulație pe ruta București - Brașov

Primul tren electric nou Coradia Stream, produs de Alstom, circulă de miercuri, 15 aprilie, pe ruta Bucureşti-Braşov şi retur.

Primul tren electric nou Coradia Stream intră în circulație pe ruta București - Brașov FOTO ARF
Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), este primul dintre cele 13 trenuri pe care le va opera compania InterRegional Călători, după ce a câştigat o licitaţie publică pentru atribuirea acestui contract.

Contractul dintre Alstom și Autoritatea pentru Reformă Feroviară prevede livrarea a 37 de trenuri electrice interregionale noi.

„Prin parcurgerea acestui demers, președintele ARF, Claudiu Mureșan, susține că România se aliniază integral cerințelor legale europene și naționale în privința atribuirii contractelor de servicii publice către operatorii interesați, care vizează reducerea costurilor pentru societate, prin diminuarea subvențiilor unitare, creșterea calității serviciilor prestate călătorilor și, în general, eficiența serviciilor publice de transport feroviar de călători”, transmite ARF pe Facebook.

Cele 13 trenuri au fost atribuite operatorului privat InterRegional Călători printr-o licitație publică organizată de ARF, ca parte a unui proiect pilot pentru operarea trenurilor electrice interregionale noi.

Acestea urmează să circule pe următoarele rute:

  • București Nord – Brașov – Cluj Napoca;
  • București Nord – Brașov;
  • Brașov – Deda – Cluj Napoca;
  • Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Proiectul, gestionat de Ministerul Transporturilor, este derulat în două etape (finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027) și are o durată de 24 de luni.

Scopul este modernizarea transportului feroviar interregional, prin servicii mai eficiente și de calitate, atribuirea contractelor prin licitații și o mai bună conectare a Capitalei cu marile orașe.

Valoarea totală a proiectului este de 1.708.996.863,41 lei, finanțarea fiind distribuită astfel:

  • 1.213.523.359,27 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din fonduri (FEDR);
  • 214.151.181,05 lei – bugetul propriu al beneficiarului;
  • 281.322.323,09 lei – cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

La doi ani de la termenul inițial, doar 10 din cele 37 de trenuri Alstom Coradia Stream au ajuns în România, iar doar șase sunt în circulație. Întârzierile au generat penalități de peste 415 milioane de lei, iar disputa dintre Alstom și Autoritatea pentru Reformă Feroviară a ajuns la arbitraj comercial.

Potrivit calendarului de livrare, primul tren Alstom ar fi trebuit să fie livrat în cursul anului 2023, iar până în decembrie 2024 subsidiara din România a gigantului francez ar fi trebuit să aducă toate cele 37 de unități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
gandul.ro
image
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
mediafax.ro
image
Stadionul pe care Darius Olaru a marcat cel mai frumos gol din Europa League a ars! Imagini șocante publicate în premieră. Video
fanatik.ro
image
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum s-a reluat, după episodul interceptărilor ilegale, care a dus la suspendarea procesului. Avocații apărării „pun tunurile” pe echipele mixte ale DNA-SRI
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
cancan.ro
image
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Care este diferența dintre benzina 95 și cea de 100. Când este indicat să fie folosit fiecare tip
playtech.ro
image
Ireal! Ei sunt jucătorii daţi afară de Mirel Rădoi și care au marcat 38 de goluri în acest sezon! Ce fotbaliști a pierdut Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
SURSE Filiera PNL din jurul lui Nicușor Dan. Enigma fotografiilor trucate în campanie
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării
click.ro
image
16 aprilie, ziua în care s-a născut Charlie Chaplin, primul superstar al Hollywoodului. „Eram unic şi, fără falsă modestie, un maestru“. Ce i-a spus Albert Einstein
click.ro
image
Zodiile care vor fi ferite de toate relele, între 18 și 23 aprilie. Divinitatea le apără și le ajută să iasă la liman victorioase
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
YouTube Instagram RSS
