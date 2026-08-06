 Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA intră în circulație pe ruta București - Brașov | adevarul.ro
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Schimbare de ultim moment la CFR Călători: primul tren electric PESA intră în circulație pe ruta București - Brașov

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Primul tren electric PESA care intră în serviciul comercial în România va circula pe relația București Nord - Brașov, după o modificare de ultim moment a programului de exploatare. Inițial, noua ramă era programată să efectueze curse pe ruta București - Constanța.

Primele trenuri electrice PESA intră, în sfârșit, în circulație în România FOTO FB Horațiu Cosma
Primele trenuri electrice PESA intră, în sfârșit, în circulație în România FOTO FB Horațiu Cosma

Astfel, trenul Regio 8011 către Constanța a fost operat și în dimineața zilei de joi în formula clasică, cu locomotivă electrică și vagoane etajate modernizate, în locul noii rame poloneze, relatează Club Feroviar.

Potrivit datelor publicate de CFR Călători, primul tren PESA va pleca în această după-amiază spre Brașov, urmând să revină în Capitală în cursul serii, în cadrul unei alte curse Regio.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat miercuri că primele cinci rame electrice livrate operatorului național vor fi utilizate pe rutele București Nord - Brașov și București Nord - Obor - Fetești - Constanța. Alte cinci trenuri urmează să fie predate săptămâna viitoare operatorului privat Transferoviar Călători, pentru circulația pe relația București Nord - Roșiori Nord.

Contract de 2,77 miliarde lei 

Achiziția celor 62 de rame electrice regionale PESA a fost realizată printr-un contract semnat în ianuarie 2024 și finanțat din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Valoarea totală a proiectului depășește 2,7 miliarde de lei, cu TVA.

Primul tren electric regional PESA a ajuns în România în mai 2025, iar livrările sunt parte dintr-un program mai amplu de modernizare a transportului feroviar, care include și alte contracte semnate ulterior pentru rame interregionale.

În total, proiectele derulate cu PESA însumează zeci de unități electrice multiple, cu livrări etapizate până la finalul anului 2027 și servicii de mentenanță pe perioade de până la 15 ani.

Introducerea în circulație a noilor trenuri a fost întârziată mai multe luni din cauza problemelor legate de asigurarea facilităților de mentenanță prevăzute în contract. În această perioadă, garniturile au rămas garate în zona Gării Obor din București.

În paralel, săptămâna viitoare este așteptată și intrarea în exploatare a primului tren interregional PESA, care va fi utilizat de CFR Călători pe ruta Galați - Constanța.

Introducerea în circulație a noilor trenuri a fost întârziată mai multe luni FOTO FB Horațiu Cosma
Introducerea în circulație a noilor trenuri a fost întârziată mai multe luni FOTO FB Horațiu Cosma

Potrivit Club Feroviar și declarațiilor oficialilor din Ministerul Transporturilor, soluția identificată pentru deblocarea situației permite punerea imediată în serviciu a trenurilor, în timp ce obligațiile contractuale privind infrastructura de mentenanță rămân în sarcina producătorului polonez.

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