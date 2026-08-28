 Niciun cumpărător pentru Șantierul Naval Damen Mangalia. Și a treia licitație a eșuat, iar o nouă încercare este programată în septembrie | adevarul.ro
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Niciun cumpărător pentru Șantierul Naval Damen Mangalia. Și a treia licitație a eșuat, iar o nouă încercare este programată în septembrie

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Șantierul Naval Damen Mangalia rămâne fără cumpărător după ce și cea de-a treia licitație organizată pentru vânzarea activelor s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a rămas neschimbat, la aproximativ 184 de milioane de euro, iar o nouă procedură va fi organizată în luna septembrie.

Șantierul Damen Mangalia
Șantierul Damen Mangalia Foto: Damen

Administratorul șantierului, CITR, a confirmat eșecul celei de-a treia încercări consecutivă de valorificare a activelor, potrivit News.ro.

„Legat de licitaţie, nu s-a înscris nimeni”, a declarat pentru sursa citată Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al firmei care administrează şantierul.

Potrivit evaluării realizate în cadrul procedurii de faliment, șantierul are o valoare de piață de circa 184 milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare este estimată la aproximativ 84 milioane de euro. În prezent, strategia aprobată de creditori prevede organizarea a șase licitații succesive la valoarea integrală de piață, fără reducerea prețului.

Instanța ar putea schimba regulile de vânzare

CITR a solicitat instanței modificarea procedurii, astfel încât activul să poată fi scos la vânzare printr-un mecanism care permite reducerea treptată a prețului, după modelul prevăzut de Codul de Procedură Civilă.

Dacă judecătorul va aproba cererea, licitațiile ar putea continua cu praguri descrescătoare, de la 100% la 75% și apoi 50% din valoarea de piață, pentru a crește șansele identificării unui investitor.

Până la o decizie a instanței, programată în luna septembrie, lichidatorul este obligat să respecte strategia actuală, ceea ce înseamnă că următoarea licitație va avea loc la același preț de 184 milioane de euro.

Rheinmetall nu a depus ofertă

Deși grupul german Rheinmetall și compania elvețiană MSC și-au exprimat anterior interesul pentru preluarea șantierului și transformarea acestuia într-un centru pentru construcții navale civile și militare, niciun reprezentant al consorțiului nu a participat la licitațiile organizate până acum.

Ministerul Economiei a transmis anterior că dimensiunea activelor depășește necesitățile actuale ale Rheinmetall și că decizia de participare ține exclusiv de strategia investitorilor privați.

Datoriile continuă să crească

Situația financiară a șantierului Damen Mangalia s-a complicat între timp prin adăugarea unor noi creanțe în valoare de 193,4 milioane de lei, acceptate recent în cadrul procedurii de faliment. Astfel, datoriile totale consemnate în documentele procedurii depășesc deja nivelul stabilit în tabelul preliminar al creanțelor.

În ciuda celor trei licitații eșuate, conducerea CITR susține că există șanse ca situația șantierului să fie deblocată până la sfârșitul anului, mai ales pe fondul interesului crescut al autorităților și al investitorilor pentru acest activ considerat strategic.

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