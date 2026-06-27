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Eșec total la licitația pentru Șantierul Naval Mangalia. Niciun investitor nu și-a depus oferta, deși proiectul este element strategic în programul SAFE

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Prima licitație organizată pentru vânzarea Șantierului Naval din Mangalia, aflat în faliment și anunțat de Guvern drept element strategic în programul SAFE, nu a atras niciun investitor.

Ultimii 271 de angajați au intrat în preaviz pe 18 iunie. Șantierul Naval Mangalia FOTO BNS
Ultimii 271 de angajați au intrat în preaviz pe 18 iunie. Șantierul Naval Mangalia FOTO BNS

Nici compania Rheinmetall, despre care autoritățile au afirmat în repetate rânduri că ar urma să construiască aici patru nave finanțate prin SAFE, nu s‑a înscris. potrivit News.ro.

Termenul‑limită a trecut fără nicio ofertă

Până sâmbătă, 27 iunie, la bora 13.00, lichidatorul CITR nu a primit nicio ofertă pentru preluarea fostului șantier Damen Mangalia, au confirmat pentru News.ro surse apropiate tranzacției.

Lipsa de interes ar putea fi explicată prin decizia creditorilor majoritari, controlați de grupul Damen, de a stabili un preț de pornire de 184 milioane de euro, valoarea de piață, și nu 84 milioane de euro, cât ar fi valoarea de lichidare.

Strategia prevede cel puțin șase licitații succesive, toate la același preț.

Poziția lichidatorului

Directorul CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, a explicat că vânzarea se desfășoară strict în condițiile impuse de creditori:

„Creditorii au stabilit un preț de pornire și eu la prețul ăla fac licitația.

Pe lângă cost, există și alte condiții restrictive. Potrivit uneia dintre ele, șantierul se transferă „liber de sarcini”, însă cumpărătorul trebuie să ajungă la o înțelegere cu statul român, proprietarul terenului. În plus, garanția de participare este de 18 milioane de euro, adică 10% din prețul de pornire.

Angajații spun că era previzibil

Liderul sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, consideră rezultatul licitației inevitabil.

„Probabilitatea înscrierii era foarte redusă, iar menținerea a cel puțin șase licitații la același preț nu va produce alte rezultate”, spune Gobeajă.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât ultimii 271 de angajați au intrat în preaviz pe 18 iunie și vor pleca definitiv pe 16 iulie. Gobeajă avertizează că, dacă procesul se prelungește, șantierul riscă să rămână fără personal calificat:

„Navaliștii cu experiență sunt greu de găsit și nu pot aștepta până când se clarifică situația.”

Faliment, licitații repetate și promisiuni militare

Ceea ce a început în 1956 ca un centru vital de reparații pentru flota de război a ajuns astăzi un caz școală de eșec administrativ. Șantierul Naval Mangalia își vede viitorul blocat de faliment, pe fondul disputelor juridice și financiare dintre România și grupul Damen.

Amintim că, pe 26 mai, Adunarea Creditorilor a aprobat strategia de vânzare: minimum șase licitații, toate la 184 milioane de euro.

În paralel, Guvernul a anunțat un contract de 920 milioane de euro oferit Rheinmetall pentru construirea a patru nave militare, contract care ar include și preluarea șantierului din Mangalia. Proiectul, finanțat prin SAFE, ar trebui finalizat până în 2030, un termen extrem de ambițios.

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