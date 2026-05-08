Vineri, 8 Mai 2026
Damen Mangalia ar putea fi preluat la preț de lichidare. Rheinmetall și MSC pregătesc investiții uriașe

Creditorii Damen Shipyards Mangalia sunt chemați vineri să aprobe strategia de vânzare a companiei aflate în faliment, într-o tranzacție care ar putea redesena industria navală și de apărare din România. Miza este uriașă: statul ar putea prelua activele la preț de lichidare, în timp ce gigantul german Rheinmetall și grupul MSC și-au anunțat deja interesul pentru investiții masive la Mangalia.

Reprezentanții celor 191 de instituții și companii care au de recuperat aproape 2 miliarde de lei de la Damen Mangalia se reunesc vineri la sediul lichidatorului judiciar CITR, potrivit News. Pe masa creditorilor se află raportul privind strategia de valorificare a șantierului și regulile pentru organizarea licitației de vânzare. „Este cea mai importantă etapă. Totul depinde de modul în care va fi aprobat raportul și regulamentul licitației”, a declarat  Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul.

Una dintre cele mai importante decizii vizează prețul de pornire al licitației.

Conform raportului de evaluare:

  • valoarea de piață a șantierului este estimată la 184 milioane de euro;
  • valoarea de lichidare este de doar 84,1 milioane de euro.

Diferența de aproape 100 de milioane de euro ar putea deveni decisivă în cazul unei eventuale preluări de către statul român.

Statul român ar putea prelua șantierul fără licitație

Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență care permite statului să preia activele funcționale ale unor companii considerate strategice pentru industria de apărare, aflate în faliment.

În acest scenariu, statul ar putea cumpăra Damen Mangalia la valoarea de lichidare.

Mișcarea vine în contextul în care Rheinmetall și gigantul maritim MSC au anunțat oficial că vor să investească împreună în șantierul naval.

„Preluarea șantierului naval din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru industria navală și de apărare din România”, au transmis cele două companii într-un comunicat comun.

Planul vizează transformarea șantierului într-un centru industrial cu dublă utilizare:

  • construcții navale civile;
  • construcții navale militare.

Rheinmetall vrea să transforme Mangalia într-un hub european

Gigantul german Rheinmetall, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de apărare, este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania are în plan construirea la Mangalia a patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

Șantierul Naval Mangalia poate deveni un important centru european de producție pentru construcții navale”, au transmis reprezentanții Rheinmetall.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, declara recent că cele patru nave de patrulare vor fi construite la Mangalia și că modernizarea șantierului va fi coordonată de grupul german.

Damen controlează aproape toate datoriile șantierului

Deși pe lista creditorilor apar 191 de entități, în realitate grupul Damen controlează cea mai mare parte a creanțelor.

Potrivit documentelor consultate de News.ro, companiile din grupul olandez dețin aproximativ 85% din datoriile totale.

Cele mai mari creanțe sunt:

  • Damen Holding BV – 744 milioane lei;
  • Damen Shipyards Gorinchem BV – 306,4 milioane lei;
  • Damen Workforce România – 52 milioane lei;
  • Damen Offshore & Specialized Vessels – 22,3 milioane lei;
  • Damen Global Support BV – 16,5 milioane lei;
  • Damen Galați – 11,5 milioane lei.

Prin comparație:

  • ANAF are de recuperat aproximativ 26 milioane lei;
  • Muehlhan SRL – circa 21 milioane lei.

În același timp, situația financiară a șantierului este critică:

  • creanțele de recuperat sunt de doar 7 milioane lei;
  • datoriile curente depășesc 234 milioane lei.

Peste 1.000 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă

Pe lângă criza financiară, la Mangalia se conturează și o criză socială majoră.

Lichidatorul judiciar CITR a notificat oficial sindicatul și autoritățile că intenționează să înceapă concedieri colective.

Sunt vizați toți cei 1.011 salariați ai șantierului.

Concedierile vor avea loc în două etape:

  • 740 de angajați ar urma să plece din 25 iunie;
  • ceilalți 271, din 16 iulie.

Angajații vor primi salarii compensatorii în funcție de vechim e, după cum urmează:

- până la 5 ani – 2 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 6-10 ani – 3 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 11-15 ani – 5 salarii medii brute la nivel de societate;

- între 16-20 de ani- 7 salarii medii brute la nivel de societate;

- peste 21 de ani – 9 salarii medii brute la nivel de societate.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul a declarat pentru „Adevărul” că ar fi fost de preferat ca această propcedură de concediere să fi fost amânată până la preluarea companiei de către un alt investitor.

„Din păcate nu s-a putut. Angajații vor fi concediați cu salarii compensatorii, dar nu avem nicio garan ție că plățile se vor acoperi integral din Fondul de Garantare, ceea ce înseamnă că aceste plăți pot fi realizate integral și peste 1 an”, a declarat Gobeajă pentru „Adevărul”.

„Mulți încă rămân aici doar pentru salariile compensatorii. Dacă își dau demisia, pierd dreptul la aceste compensații”, explică liderul sindical Laurențiu Gobeajă.

Potrivit acestuia, o parte dintre salariați mai lucrează încă la proiectele aflate în derulare, la conservarea activelor și activități administrative.

Sindicatul speră însă că eventualul nou investitor sau statul român va prelua o parte dintre angajați după finalizarea procesului de vânzare.

Până în luna iulie, salariile sunt asigurate prin fondul de garantare, iar bugetul salarial lunar al șantierului este estimat la 5-6 milioane de lei.

